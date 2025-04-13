«Главное, что на свободе»: Высоцкий рассказал о состоянии Ефремова после выхода из колонии

Михаил Ефремов чувствует себя хорошо после выхода из колонии, но его состояние могло быть и лучше. Об этом сообщил артист Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, после встречи с Геннадием Хазановым за кулисами премии «Шансон года».

«Чувствует хорошо, но могло быть и лучше. Главное, что на свободе», — передаёт сайт MK.ru слова Высоцкого.

Актёр поддерживает связь с узким кругом людей, включая Высоцкого. Ефремов ведёт закрытый образ жизни, посвящая время семье и друзьям. Известно, что он соблюдает пост. Актёр намерен посетить места захоронений родителей и погибшего в ДТП с ним Сергея Захарова.