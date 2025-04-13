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13 апреля, 20:14

«Главное, что на свободе»: Высоцкий рассказал о состоянии Ефремова после выхода из колонии

Высоцкий заявил, что Ефремов чувствует себя хорошо, но могло быть и лучше

Михаил Ефремов после возвращения из колонии. Фото © Life.ru

Михаил Ефремов после возвращения из колонии. Фото © Life.ru

Михаил Ефремов чувствует себя хорошо после выхода из колонии, но его состояние могло быть и лучше. Об этом сообщил артист Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, после встречи с Геннадием Хазановым за кулисами премии «Шансон года».

«Чувствует хорошо, но могло быть и лучше. Главное, что на свободе», — передаёт сайт MK.ru слова Высоцкого.

Актёр поддерживает связь с узким кругом людей, включая Высоцкого. Ефремов ведёт закрытый образ жизни, посвящая время семье и друзьям. Известно, что он соблюдает пост. Актёр намерен посетить места захоронений родителей и погибшего в ДТП с ним Сергея Захарова.

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Держит пост и ходит в храм: Стало известно, как живёт Ефремов после освобождения из колонии

Напомним, что в 2020 году Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы. 24 марта 2025 года Ефремов был освобождён по УДО.

Антон Голыбин
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