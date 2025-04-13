Держит пост и ходит в храм: Стало известно, как живёт Ефремов после освобождения из колонии

После освобождения из колонии Михаил Ефремов ведёт закрытый образ жизни. Он предпочитает проводить время с семьёй и друзьями, воздерживаясь от работы и общения с прессой. Кроме того, актёр обратился к вере.





Как сообщает kp.ru, Ефремов в настоящее время постится и собирается отметить Вербное воскресенье в церкви вместе со своими близкими. Ранее он говорил о намерении навестить места захоронений своих родителей и Сергея Захарова, ставшего жертвой аварии, в которой был виновен актёр.

Кроме того, артисту нужно посетить врача, так как в последнее время его состояние ухудшилось. На фоне астмы и обструктивной болезни лёгких у него развились проблемы с сердцем. Актёр решил отказаться от вождения. Впредь он будет пользоваться услугами такси или личного водителя.