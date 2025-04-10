Сосед Ефремова по колонии рассказал о проблемах актёра за решёткой

Журналисты долго дежурили возле здания ИК, чтобы встретить освободившегося Михаила Ефремова и попросить высказаться о своих первых впечатлениях после проведённого за решёткой времени, однако поговорить удалось лишь с его соседом по колонии. Александр освободился в один день с актёром и рассказал, что в тюрьме у того было множество проблем со здоровьем. Об этом сообщает StarHit.