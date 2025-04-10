Сосед Ефремова по колонии рассказал о проблемах актёра за решёткой
Сосед Ефремова по колонии заявил, что у актёра были проблемы
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Журналисты долго дежурили возле здания ИК, чтобы встретить освободившегося Михаила Ефремова и попросить высказаться о своих первых впечатлениях после проведённого за решёткой времени, однако поговорить удалось лишь с его соседом по колонии. Александр освободился в один день с актёром и рассказал, что в тюрьме у того было множество проблем со здоровьем. Об этом сообщает StarHit.
По словам Александра, они с Ефремовым познакомились в колонии. У актёра были проблемы с желудком, да и вообще состояние его здоровья оставляло желать лучшего.
«Да, мы лично знакомы. У Ефремова было много проблем и с желудочно-кишечным трактом, и в общем со здоровьем. Он исправлялся, все исправляются здесь. И я вот исправился», — сказал журналистам Александр.
Напомним, что Михаил Ефремов угодил за решётку в 2020 году после ДТП, в ходе которого по его вине погиб человек. 9 апреля 2025 года актёра освободили по УДО. Приехав домой, он сказал журналистам, что неважно себя чувствует, но рад вновь оказаться на свободе. В первый день на ужин он решил побаловать себя роллами, тыквенным супом и шашлыком из креветок.