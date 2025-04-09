«А в тюрьме сейчас ужин, макароны дают...» Ефремов отметил освобождение тыквенным супом и креветками
SHOT: После выхода из тюрьмы Ефремов на ужин заказал роллы и шашлык из креветок
Шашлычки из королевских креветок, суп и роллы: первый скромненький ужин Михаила Ефремова после выхода из белгородской ИК-4. Об этом сообщил SHOT.
Первый обед Ефремова после отсидки. Фото © SHOT
Напомним, что в тюрьме Ефремов оказался из-за пьяного ДТП, во время которого по его вине погиб человек. Всё случилось в 2020 году. Сегодня, 9 апреля 2025 года, артист вышел на свободу по УДО. У его квартиры целый день дежурили журналисты. По приезде звезда российских фильмов дал небольшой комментарий, заявив, что чувствует себя плохо, но рад оказаться на свободе. Первым делом на свободе он планирует обратиться в больницу с болезнью лёгких.
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