«Тюрьма — не курорт»: Нарколог оценил состояние Ефремова после выхода на свободу
Нарколог Шуров: Ефремов выглядит действительно как тяжелобольной человек
Михаил Ефремов после освобождения. Фото © Life.ru
Врач-нарколог Василий Шуров специально для Life.ru оценил состояние здоровья актёра Михаила Ефремова после освобождения из колонии по УДО.
Тюрьма — это не санаторий, не курорт. Странно было бы, если бы он вышел оттуда цветущим от здоровья. Выглядит он действительно как тяжелобольной человек. У него хроническая обструктивная болезнь лёгких, это само по себе тяжёлое инвалидизирующее заболевание, и куча других болезней, связанных с его образом жизни... Желаем ему здоровья.
Нарколога обрадовал тот факт, что актёр был трезв, однако он не исключил, что Ефремов рано или поздно «сорвётся», хотя «на какое-то время затаится».
Напомним, что в тюрьме Ефремов оказался из-за ДТП, во время которого по его вине погиб человек. Это случилось в 2020 году, а 9 апреля 2025 года актёр вышел на свободу по УДО. Артист уже приехал домой, у квартиры в центре Москвы его встретили журналисты. Михаил Ефремов дал небольшой комментарий, заявив, что чувствует себя плохо, но рад оказаться на свободе. Первым делом на свободе он планирует обратиться в клинику с хронической обструктивной болезнью лёгких. При этом от работы в кино он тоже не собирается отказываться.