«Тюрьма — не курорт»: Нарколог оценил состояние Ефремова после выхода на свободу

Тюрьма — это не санаторий, не курорт. Странно было бы, если бы он вышел оттуда цветущим от здоровья. Выглядит он действительно как тяжелобольной человек. У него хроническая обструктивная болезнь лёгких, это само по себе тяжёлое инвалидизирующее заболевание, и куча других болезней, связанных с его образом жизни... Желаем ему здоровья.