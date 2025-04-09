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9 апреля, 13:50

«Тюрьма — не курорт»: Нарколог оценил состояние Ефремова после выхода на свободу

Нарколог Шуров: Ефремов выглядит действительно как тяжелобольной человек

Михаил Ефремов после освобождения. Фото © Life.ru

Михаил Ефремов после освобождения. Фото © Life.ru

Врач-нарколог Василий Шуров специально для Life.ru оценил состояние здоровья актёра Михаила Ефремова после освобождения из колонии по УДО.

Тюрьма — это не санаторий, не курорт. Странно было бы, если бы он вышел оттуда цветущим от здоровья. Выглядит он действительно как тяжелобольной человек. У него хроническая обструктивная болезнь лёгких, это само по себе тяжёлое инвалидизирующее заболевание, и куча других болезней, связанных с его образом жизни... Желаем ему здоровья.

Василий Шуров

Врач-нарколог

Тюрьма — это не санаторий, не курорт. Странно было бы, если бы он вышел оттуда цветущим от здоровья. Выглядит он действительно как тяжелобольной человек. У него хроническая обструктивная болезнь лёгких, это само по себе тяжёлое инвалидизирующее заболевание, и куча других болезней, связанных с его образом жизни... Желаем ему здоровья.
Тюрьма — это не санаторий, не курорт. Странно было бы, если бы он вышел оттуда цветущим от здоровья. Выглядит он действительно как тяжелобольной человек. У него хроническая обструктивная болезнь лёгких, это само по себе тяжёлое инвалидизирующее заболевание, и куча других болезней, связанных с его образом жизни... Желаем ему здоровья.

Нарколога обрадовал тот факт, что актёр был трезв, однако он не исключил, что Ефремов рано или поздно «сорвётся», хотя «на какое-то время затаится».

Life.ru публикует первое видео с освобождённым Михаилом Ефремовым
Life.ru публикует первое видео с освобождённым Михаилом Ефремовым

Напомним, что в тюрьме Ефремов оказался из-за ДТП, во время которого по его вине погиб человек. Это случилось в 2020 году, а 9 апреля 2025 года актёр вышел на свободу по УДО. Артист уже приехал домой, у квартиры в центре Москвы его встретили журналисты. Михаил Ефремов дал небольшой комментарий, заявив, что чувствует себя плохо, но рад оказаться на свободе. Первым делом на свободе он планирует обратиться в клинику с хронической обструктивной болезнью лёгких. При этом от работы в кино он тоже не собирается отказываться.

Василий Шуров
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