Life.ru публикует первое видео с освобождённым Михаилом Ефремовым

Актёр Михаил Ефремов приехал в свою квартиру в Плотников переулок в Москве после освобождения. Life.ru публикует первое видео с артистом после выхода из колонии по УДО.

На месте его встречала толпа журналистов. Ефремов признался им, что чувствует себя неважно, планов никаких у него нет и поблагодарил всех, кто за него переживал.