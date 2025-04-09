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9 апреля, 13:05

Life.ru публикует первое видео с освобождённым Михаилом Ефремовым

Михаил Ефремов приехал в свою квартиру в Москве после освобождения из колонии

Актёр Михаил Ефремов приехал в свою квартиру в Плотников переулок в Москве после освобождения. Life.ru публикует первое видео с артистом после выхода из колонии по УДО.

На месте его встречала толпа журналистов. Ефремов признался им, что чувствует себя неважно, планов никаких у него нет и поблагодарил всех, кто за него переживал.

Актёр Михаил Ефремов приехал в свою квартиру в Плотников переулок в Москве после освобождения. Видео © Life.ru

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Напомним, что в тюрьме Ефремов оказался из-за ДТП, во время которого по его вине погиб человек. Это случилось в 2020 году, а 9 апреля 2025 года актёр вышел на свободу по УДО. Первым делом на свободе он планирует обратиться в клинику с хронической обструктивной болезнью лёгких. При этом от работы в кино он тоже не собирается отказываться.

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