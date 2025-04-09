Первые слова Ефремова после освобождения по УДО: Чувствую себя не очень

Актёр Михаил Ефремов вернулся в Москву после освобождения по УДО из колонии. У своего дома артист обменялся несколькими словами с журналистами. Ефремов признался, что чувствует себя не очень хорошо, сообщает корреспондент Life.ru.

«Чувствую себя не очень. Сейчас говорить ничего не могу, очень много впечатлений сразу. Спасибо, что встретили. Я, конечно, рад, что освободили меня. Всем спасибо, кто меня поддерживал. Ещё раз мои соболезнования семье погибшего», — сказал артист.