Первые слова Ефремова после освобождения по УДО: Чувствую себя не очень
Михаил Ефремов по возвращении в Москву заявил, что чувствует себя не очень
Михаил Ефремов вернулся домой после УДО. Обложка © Life.ru
Актёр Михаил Ефремов вернулся в Москву после освобождения по УДО из колонии. У своего дома артист обменялся несколькими словами с журналистами. Ефремов признался, что чувствует себя не очень хорошо, сообщает корреспондент Life.ru.
«Чувствую себя не очень. Сейчас говорить ничего не могу, очень много впечатлений сразу. Спасибо, что встретили. Я, конечно, рад, что освободили меня. Всем спасибо, кто меня поддерживал. Ещё раз мои соболезнования семье погибшего», — сказал артист.
На вопрос о планах Ефремов отвечать не стал.
Напомним, что в колонии Ефремов оказался после ДТП, во время которого по его вине погиб человек — курьер Сергей Захаров. Это случилось в 2020 году, а 9 апреля 2025 года актёр вышел на свободу по УДО. Первым делом на свободе он планирует обратиться в клинику с хронической обструктивной болезнью лёгких.