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9 апреля, 13:55

«Сломанным выходит»: Звезда фильма «Любовь и голуби» просит не судить вольного Ефремова

Актёр Александр Михайлов заявил, что Ефремов уже ответил за своё преступление

Актёр Александр Михайлов, актёр Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, Сергей Булкин

Актёр Александр Михайлов, актёр Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, Сергей Булкин

Звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов высказал своё мнение о выходе народного артиста РСФСР Михаила Ефремова из колонии. Актёр отметил, что прошлое изменить уже не получится, но Ефремов достаточно понёс ответственность за свои действия.

«Не хотелось бы судить, я этого не люблю. Но всё равно после такого события человек сломанным выходит», — размышляет 80-летний Михайлов в беседе с aif.ru.

Актёр также добавил, что этот опыт может оказаться полезным для артиста, если у него есть внутренний стержень.

Первые слова Ефремова после освобождения по УДО: Чувствую себя не очень
Первые слова Ефремова после освобождения по УДО: Чувствую себя не очень

Напомним, что Михаил Ефремов оказался в колонии после ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Это происшествие произошло в 2020 году. 9 апреля 2025 года актёр вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Первым делом он намерен обратиться в медицинское учреждение для лечения хронической обструктивной болезни лёгких.

Наталья Афонина
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