«Сломанным выходит»: Звезда фильма «Любовь и голуби» просит не судить вольного Ефремова

Звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов высказал своё мнение о выходе народного артиста РСФСР Михаила Ефремова из колонии. Актёр отметил, что прошлое изменить уже не получится, но Ефремов достаточно понёс ответственность за свои действия.

«Не хотелось бы судить, я этого не люблю. Но всё равно после такого события человек сломанным выходит», — размышляет 80-летний Михайлов в беседе с aif.ru.