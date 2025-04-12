Актёра Илью Деля ранила ножом его девушка, он в реанимации

Актёр Илья Дель, известный по ролям в фильмах «Цой» и «Пророк», госпитализирован в больницу с ножевым ранением груди и руки. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Александра Дроздова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

По данным телеграм-канала, 40-летний артист сам позвонил в скорую помощь и сейчас находится в Мариинской больнице. Полиция задержала его 26-летнюю возлюбленную Александру Дроздову. Актриса театра Комедии даёт объяснения в отделе. Известно, что Илья на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения, девушка была трезвой.