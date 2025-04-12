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12 апреля, 14:53

Актёра Илью Деля ранила ножом его девушка, он в реанимации

Mash на Мойке: Актёр Илья Дель госпитализирован с ножевым ранением груди и руки

Илья Дель. Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Илья Дель. Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Актёр Илья Дель, известный по ролям в фильмах «Цой» и «Пророк», госпитализирован в больницу с ножевым ранением груди и руки. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Александра Дроздова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Дроздова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

По данным телеграм-канала, 40-летний артист сам позвонил в скорую помощь и сейчас находится в Мариинской больнице. Полиция задержала его 26-летнюю возлюбленную Александру Дроздову. Актриса театра Комедии даёт объяснения в отделе. Известно, что Илья на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения, девушка была трезвой.

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Ранее врач заявила об опасности увлечения вином беременной Иды Галич. По словам заведующей женской консультацией Елены Фроловой, алкоголь даже в разбавленном виде может негативно сказаться на плоде. Блогер также нарушает другие рекомендации для беременных, например, иногда пьет кофе с молоком и без, что допустимо в умеренных количествах. Кроме того, она время от времени посещает баню.

Алена Пенчугина
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