«Достучаться невозможно»: Нарколог рассказал о проблемах Волочковой, Глюкозы и Губина

У многих звёзд российского шоу-бизнеса есть проблемы с алкоголем и запрещёнными веществами, однако многие знаменитости не признают этого. Своими наблюдениями поделился психиатр-нарколог Василий Шуров на шоу «В гостях у Ханги».





Врач рассказал о проблемах певицы Глюкозы — в прошлом году артистка стала участницей громкого скандала. По его словам, на своём концерте Наталья Ионова продемонстрировала крайнюю степень невменяемости. Однако скандал попытались замять, сказав, что Глюкоза принимает антидепрессанты из-за несчастий в семье.

Специалист отметил, что проблемы есть и у Анастасии Волочковой. Нарколог смог убедиться в пагубном пристрастии балерины к спиртным напиткам, пообщавшись с ней лично.

«Там уже алкогольная болезнь мозга, полное отсутствие критики. Достучаться невозможно, мы общались, там полное отрицание и человек-стена. И она врёт в лицо. Есть надежда, что у нас какое-то терапевтическое сотрудничество сложится, если ей совсем станет хреново, она про меня вспомнит», – сказал Шуров.

Врач также уверен, что артист Андрей Губин страдает вовсе не от неврологического заболевания, как говорит. Так, у исполнителя есть все симптомы тяжёлого психиатрического заболевания: бред преследования, аффективные расстройства, галлюцинации, агрессия на журналистов. По мнению специалиста, Губину нужно психиатрическое лечение.

