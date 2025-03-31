Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 09:58

«Достучаться невозможно»: Нарколог рассказал о проблемах Волочковой, Глюкозы и Губина

Психиатр-нарколог Шуров назвал серьёзные проблемы Волочковой, Глюкозы и Губина

Анастасия Волочкова, Андрей Губин и Глюкоза. Фото © ТАСС / Сергей Севастьянов, Артем Белкин, Сергей Виноградов

Анастасия Волочкова, Андрей Губин и Глюкоза. Фото © ТАСС / Сергей Севастьянов, Артем Белкин, Сергей Виноградов

У многих звёзд российского шоу-бизнеса есть проблемы с алкоголем и запрещёнными веществами, однако многие знаменитости не признают этого. Своими наблюдениями поделился психиатр-нарколог Василий Шуров на шоу «В гостях у Ханги».

Врач рассказал о проблемах певицы Глюкозы — в прошлом году артистка стала участницей громкого скандала. По его словам, на своём концерте Наталья Ионова продемонстрировала крайнюю степень невменяемости. Однако скандал попытались замять, сказав, что Глюкоза принимает антидепрессанты из-за несчастий в семье.

Специалист отметил, что проблемы есть и у Анастасии Волочковой. Нарколог смог убедиться в пагубном пристрастии балерины к спиртным напиткам, пообщавшись с ней лично.

«Там уже алкогольная болезнь мозга, полное отсутствие критики. Достучаться невозможно, мы общались, там полное отрицание и человек-стена. И она врёт в лицо. Есть надежда, что у нас какое-то терапевтическое сотрудничество сложится, если ей совсем станет хреново, она про меня вспомнит», – сказал Шуров.

Врач также уверен, что артист Андрей Губин страдает вовсе не от неврологического заболевания, как говорит. Так, у исполнителя есть все симптомы тяжёлого психиатрического заболевания: бред преследования, аффективные расстройства, галлюцинации, агрессия на журналистов. По мнению специалиста, Губину нужно психиатрическое лечение.

Брокеры, похитившие у Волочковой миллионы, получили от 13 до 18 лет колонии
Брокеры, похитившие у Волочковой миллионы, получили от 13 до 18 лет колонии

Ранее Волочкова предложила обвинившему её в алкоголизме наркологу станцевать на сцене. Балерина отметила, что следит за своей формой и регулярно тренируется в пуантах, и если бы она действительно была алкоголичкой, то такие выкрутасы и шоу явно были бы ей не под силу.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Анастасия Волочкова
  • Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова)
  • Андрей Губин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar