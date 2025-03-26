Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 16:46

«Может ли он надеть пуанты?» Волочкова дерзко ответила наркологу на обвинения в алкоголизме

Волочкова предложила обвинившему её в алкоголизме наркологу станцевать на сцене

Анастасия Волочкова. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Анастасия Волочкова. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Психиатр-нарколог Василий Шуров, обеспокоенный проблемами балерины Анастасии Волочковой с алкоголем, призывает её самостоятельно обратиться к нему за помощью, пока ситуация не вышла из-под контроля. Сама артистка в беседе с «Вечерней Москвой» предложила ему самому попрыгать в пуантах по сцене.

Балерина отметила, что следит за своей формой и регулярно тренируется в пуантах, а последнее занятие провела только позавчера. Если бы она действительно была алкоголичкой, то такие выкрутасы и шоу явно были бы ей не под силу.

«Нужно спросить у этого человека, может ли он надеть пуанты и выступить в них на сцене. Этот добрый человек, вообще, в своем уме? Какой он психолог? Поржать только над ним можно после таких заявлений», — указала артистка.

«Она должна быть королевой»: Волочкова раскрыла, сколько потратит на свадьбу дочери
«Она должна быть королевой»: Волочкова раскрыла, сколько потратит на свадьбу дочери

А репетиции 49-летняя балерина действительно проводит до сих пор. Ранее Анастасия Волочкова поразила фанатов фотографией с тренировки в чёрном боди и пуантах. В комментариях пользователи отметили, что выглядит она ослепительно.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Анастасия Волочкова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar