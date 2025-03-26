«Может ли он надеть пуанты?» Волочкова дерзко ответила наркологу на обвинения в алкоголизме
Волочкова предложила обвинившему её в алкоголизме наркологу станцевать на сцене
Анастасия Волочкова. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Психиатр-нарколог Василий Шуров, обеспокоенный проблемами балерины Анастасии Волочковой с алкоголем, призывает её самостоятельно обратиться к нему за помощью, пока ситуация не вышла из-под контроля. Сама артистка в беседе с «Вечерней Москвой» предложила ему самому попрыгать в пуантах по сцене.
Балерина отметила, что следит за своей формой и регулярно тренируется в пуантах, а последнее занятие провела только позавчера. Если бы она действительно была алкоголичкой, то такие выкрутасы и шоу явно были бы ей не под силу.
«Нужно спросить у этого человека, может ли он надеть пуанты и выступить в них на сцене. Этот добрый человек, вообще, в своем уме? Какой он психолог? Поржать только над ним можно после таких заявлений», — указала артистка.
А репетиции 49-летняя балерина действительно проводит до сих пор. Ранее Анастасия Волочкова поразила фанатов фотографией с тренировки в чёрном боди и пуантах. В комментариях пользователи отметили, что выглядит она ослепительно.