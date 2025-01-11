«Придумал себе диагноз»: Психиатр рассказал, чем на самом деле может болеть Губин

Психиатр Василий Шуров раскрыл истинный диагноз Андрея Губина, который много лет ведёт затворнический образ жизни. В редких интервью артист признавался, что 20 лет его мучают сильные боли, вызванные левосторонней прозопалгией лица. Но врач считает, что любимец публики сам придумал себе этот «неизлечимый» и «смертельный» диагноз.

«То, что он себе придумал прозопалгию, неизвестную боль в области лица, потратил миллиарды долларов, все врачи ему сказали: «Вылечить тебя невозможно, ты скоро умрёшь», — это опять его история в рамках бреда. Пациент с большой психиатрией. На мой взгляд, это такая малопрогредиентная шизофрения с распадом личности», — высказался Шуров в интервью Пятому каналу.

Медик считает, что проблемы с психическим здоровьем у Губина возникли из-за отшельнического образа жизни, в который он себя загнал после смерти родителей. На данный момент звезда 90-х практически ни с кем не общается, а при любом выходе в люди жалуется на преследования и порчу его имущества.

«Несколько лет назад он пришёл давать интервью. Я там увидел бред преследования с тяжёлой паранойей, что, где бы он ни появился, постоянно идёт ремонт, его одежду портят. <…> Когда он выходит из дома, его начинают обгонять и говорить: «Карлики вышли гулять». То есть он демонстрировал бредовую симптоматику, острую», — поделился своими наблюдениями психиатр.