«Придумал себе диагноз»: Психиатр рассказал, чем на самом деле может болеть Губин
Врач Шуров: Губин придумал прозопалгию на фоне развивающегося распада личности
Андрей Губин. Обложка © Кадр из шоу «Секрет на миллион» / НТВ
Психиатр Василий Шуров раскрыл истинный диагноз Андрея Губина, который много лет ведёт затворнический образ жизни. В редких интервью артист признавался, что 20 лет его мучают сильные боли, вызванные левосторонней прозопалгией лица. Но врач считает, что любимец публики сам придумал себе этот «неизлечимый» и «смертельный» диагноз.
«То, что он себе придумал прозопалгию, неизвестную боль в области лица, потратил миллиарды долларов, все врачи ему сказали: «Вылечить тебя невозможно, ты скоро умрёшь», — это опять его история в рамках бреда. Пациент с большой психиатрией. На мой взгляд, это такая малопрогредиентная шизофрения с распадом личности», — высказался Шуров в интервью Пятому каналу.
Медик считает, что проблемы с психическим здоровьем у Губина возникли из-за отшельнического образа жизни, в который он себя загнал после смерти родителей. На данный момент звезда 90-х практически ни с кем не общается, а при любом выходе в люди жалуется на преследования и порчу его имущества.
«Несколько лет назад он пришёл давать интервью. Я там увидел бред преследования с тяжёлой паранойей, что, где бы он ни появился, постоянно идёт ремонт, его одежду портят. <…> Когда он выходит из дома, его начинают обгонять и говорить: «Карлики вышли гулять». То есть он демонстрировал бредовую симптоматику, острую», — поделился своими наблюдениями психиатр.
По мнению медика, Губину необходима медицинская помощь, пока не начался полный распад личности. Тогда он сможет совершить всё что угодно, вплоть до нападения на прохожих и самоубийства.
Напомним, певческая карьера Андрея Губина, пик популярности которого пришёлся на 90-е, завершилась в 2000-х. Исполнитель хитов «Девушки как звёзды», «Зима — холода», «Ночь» признался, что ему поставили диагноз «левосторонняя прозопалгия лица». Первые симптомы болезни начали появляться в подростковом возрасте. Из-за мучительных болей певец заперся дома и перестал появляться на публике. В интервью он как-то говорил, что «умирает и находится одной ногой в могиле». Этим летом наметились улучшения и музыкант даже появился на фестивале «Новая волна». Тогда же появились слухи, что Губин планирует вернуться на сцену с новыми хитами, которых за 20 лет затворничества накопилось на целых десять альбомов. Также сообщалось, что у артиста появилась возлюбленная, за которой из-за болезни он не может ухаживать в полную силу. Певец планировал впервые после долгого перерыва выступить на новогодних корпоративах, но ухудшение самочувствия в конце ноября разрушило все планы. Боль в лице и в теле настолько сильная, что возвращение на сцену ему пришлось отложить.