«Одной ногой в могиле»: Врач объяснил, что за недуг подкосил Губина и как ему помочь

У поклонников Андрея Губина ещё есть шанс увидеть любимого певца на сцене. Несмотря на недавние новости об ухудшении состояния здоровья артиста, страдающего долгие годы от левосторонней прозопалгии лица, новейшие методы лечения позволяют избавить его от боли и вновь вернуть к полноценной жизни.

Как рассказал невролог Александр Комаров, прозопалгия чаще всего имеет сезонный характер, когда происходит переохлаждение и активизируется герпес. Сопровождается недуг нестерпимой болью, практически как зубной, которую трудно купировать обычными анальгетиками.

Однако сегодня существует три метода лечения таких пациентов. Один из них — инъекционная абляция, когда убивается нерв в месте его выхода, в триггерной точке. Также есть электрическая абляция — в этом случае под наркозом вводится игла и через неё проводится электрический ток. Это умерщвляет нерв и убирает боль, но блокирует чувствительность части лица. Кроме того, врачи используют нейромодуляцию, когда за ухо либо в грудную мышцу вшивается электрод, настраивается определённая частота, и болевой синдром уходит. По словам Комарова, в этом случае чувствительность сохраняется.