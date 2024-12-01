«Одной ногой в могиле»: Врач объяснил, что за недуг подкосил Губина и как ему помочь
Невролог Комаров назвал три способа облегчить страдания тяжелобольного Губина
Андрей Губин. Обложка © VK / andreygubinru
У поклонников Андрея Губина ещё есть шанс увидеть любимого певца на сцене. Несмотря на недавние новости об ухудшении состояния здоровья артиста, страдающего долгие годы от левосторонней прозопалгии лица, новейшие методы лечения позволяют избавить его от боли и вновь вернуть к полноценной жизни.
Как рассказал невролог Александр Комаров, прозопалгия чаще всего имеет сезонный характер, когда происходит переохлаждение и активизируется герпес. Сопровождается недуг нестерпимой болью, практически как зубной, которую трудно купировать обычными анальгетиками.
Однако сегодня существует три метода лечения таких пациентов. Один из них — инъекционная абляция, когда убивается нерв в месте его выхода, в триггерной точке. Также есть электрическая абляция — в этом случае под наркозом вводится игла и через неё проводится электрический ток. Это умерщвляет нерв и убирает боль, но блокирует чувствительность части лица. Кроме того, врачи используют нейромодуляцию, когда за ухо либо в грудную мышцу вшивается электрод, настраивается определённая частота, и болевой синдром уходит. По словам Комарова, в этом случае чувствительность сохраняется.
«Таким образом пациент избавляется от боли и необходимости приёма сильных лекарственных средств. Через некоторое время, когда человек не испытывает болевой стимуляции, нерв успокаивается и, в принципе, перестает болеть. То есть восстанавливается структура антиноцицептивной системы», — рассказал доктор в беседе с «Вечерней Москвой».
Напомним, Андрей Губин, чья певческая карьера была на пике в 90-х годах, пропал в середине 2000-х. Именно тогда медики поставили ему диагноз «левосторонняя прозопалгия лица». Первые симптомы у исполнителя хита «Девушки как звёзды» начали проявляться в подростковом возрасте. Только недавно артист вновь начал появляться на публике и давать интервью. В них он признавался, что испытывает нестерпимую боль, которая высасывает из него все силы. Он говорил, что «умирает и находится одной ногой в могиле». Однако этим летом наметились улучшения. Например, в конце августа музыкант стал гостем фестиваля «Новая волна», появились слухи о его скором возвращении на сцену с новыми хитами, которых накопилось аж на 10 альбомов. Также сообщалось, что у любимца публики появилась новая любовь. Но все планы разрушило обострение болезни. На днях стало известно, что из-за ухудшения самочувствия Губину пришлось отказаться от дорогостоящих выступлений на корпоративах. Боль в лице и в теле настолько сильная, что с возвращением на сцену придётся повременить.