Продюсер Дворцов рассказал, сможет ли Губин снова стать поп-идолом, как в 90-е

В последнее время начали ходить слухи о возвращении Андрея Губина на сцену после длительного перерыва. Популярный в 90-х музыкант всё чаще стал появляться на публике и впервые за 20 лет представил новую песню. По мнению продюсера и шоумена Сергея Дворцова, возобновление карьеры исполнителя вполне реально, однако ажиотаж вокруг его персоны вряд ли будет таким же, как на пике славы.

«После того, как его очень долго не было на сцене, может ли состояться громкое возвращение? Я думаю, что да. Но, опять же, надо ли это ему? Если он, конечно, хочет потешить своё эго и самолюбие, получить порцию славы и денег, то, возможно, вернётся. <…> Будет ли это провалом? Вы знаете, я сейчас не могу это гарантировать. Это будет не масштабно, это будет, наверное, не так феерично, как было раньше», — отметил медиаменеджер в интервью порталу «Страсти».

Вполне вероятно, что Губин будет не сам исполнять песни, а возьмёт под своё крыло молодых артистов. По словам продюсера, всё будет зависеть от команды, которая будет «поддерживать и натаскивать» музыканта. Если она сильная и сплочённая, то шансы на успех вполне высоки, подытожил Дворцов.