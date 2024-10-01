Продюсер Дворцов рассказал, сможет ли Губин снова стать поп-идолом, как в 90-е
Продюсер Дворцов: Губин может вернуться на сцену, чтобы потешить своё самолюбие
Андрей Губин на шоу НТВ «Суперстар» в 2022 году. Фото © Кадр из программы НТВ
В последнее время начали ходить слухи о возвращении Андрея Губина на сцену после длительного перерыва. Популярный в 90-х музыкант всё чаще стал появляться на публике и впервые за 20 лет представил новую песню. По мнению продюсера и шоумена Сергея Дворцова, возобновление карьеры исполнителя вполне реально, однако ажиотаж вокруг его персоны вряд ли будет таким же, как на пике славы.
«После того, как его очень долго не было на сцене, может ли состояться громкое возвращение? Я думаю, что да. Но, опять же, надо ли это ему? Если он, конечно, хочет потешить своё эго и самолюбие, получить порцию славы и денег, то, возможно, вернётся. <…> Будет ли это провалом? Вы знаете, я сейчас не могу это гарантировать. Это будет не масштабно, это будет, наверное, не так феерично, как было раньше», — отметил медиаменеджер в интервью порталу «Страсти».
Вполне вероятно, что Губин будет не сам исполнять песни, а возьмёт под своё крыло молодых артистов. По словам продюсера, всё будет зависеть от команды, которая будет «поддерживать и натаскивать» музыканта. Если она сильная и сплочённая, то шансы на успех вполне высоки, подытожил Дворцов.
Напомним, Андрей Губин ушёл со сцены более 10 лет назад из-за тяжёлого заболевания. У него нашли неврологическую болезнь лица, которая на данный момент считается неизлечимой. Певец стал жаловаться на частые приступы и признавался, что ему тяжело не просто двигаться, а даже дышать. Однако в последнее время у артиста наблюдаются явные улучшения. Он начал выходить в свет, путешествовать и творить. Например, в конце августа исполнитель хита «Девушки как звёзды» стал гостем фестиваля «Новая волна». В анонсе мероприятия говорилось, что музыкант исполнит как минимум одну свою песню, однако на сцену он так и не вышел, наблюдая за выступлениями участников из зала. За время простоя певец написал большое количество треков, которых хватит аж на 10 альбомов. Также известно, что у звезды 90-х появилась новая любовь.