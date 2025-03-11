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Регион
11 марта, 15:00

Брокеры, похитившие у Волочковой миллионы, получили от 13 до 18 лет колонии

Суд вынес приговор в отношении брокеров, которые похитили деньги у балерины Анастасии Волочковой. Всего от их действий пострадали более 150 человек, а ущерб в общей сложности превысил 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

Заседание в зале суда. Фото © Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Заседание в зале суда. Фото © Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«Вынесен приговор участникам преступного сообщества, называвших себя сотрудникам инвестиционной компании «QBF» и похищавших денежные средства граждан под видом инвестирования в финансовые проекты», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Четверым осуждённым назначено от 13 до 18 лет лишения свободы в колониях общего и строго режима.

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Напомним, в 2021 году Волочкова сообщила о похищении крупной суммы. Она выразила недовольство тем, что вложила средства в компанию QBF и не смогла вернуть свои вложения. Брокеры не признали свою вину в произошедшем. Позже прокурор потребовал для мошенников, обманувших Волочкову, наказание сроком до 20 лет. Кстати, 2 миллиона артистке уже удалось вернуть. Она даже рассказала, как.

Обложка ©

Telegram/Анастасия Волочкова

Николь Вербер
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