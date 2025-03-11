Брокеры, похитившие у Волочковой миллионы, получили от 13 до 18 лет колонии
Суд вынес приговор в отношении брокеров, которые похитили деньги у балерины Анастасии Волочковой. Всего от их действий пострадали более 150 человек, а ущерб в общей сложности превысил 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Москвы.
Заседание в зале суда. Фото © Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
«Вынесен приговор участникам преступного сообщества, называвших себя сотрудникам инвестиционной компании «QBF» и похищавших денежные средства граждан под видом инвестирования в финансовые проекты», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Четверым осуждённым назначено от 13 до 18 лет лишения свободы в колониях общего и строго режима.
Напомним, в 2021 году Волочкова сообщила о похищении крупной суммы. Она выразила недовольство тем, что вложила средства в компанию QBF и не смогла вернуть свои вложения. Брокеры не признали свою вину в произошедшем. Позже прокурор потребовал для мошенников, обманувших Волочкову, наказание сроком до 20 лет. Кстати, 2 миллиона артистке уже удалось вернуть. Она даже рассказала, как.
Telegram/Анастасия Волочкова