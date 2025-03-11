Брокеры, похитившие у Волочковой миллионы, получили от 13 до 18 лет колонии

Суд вынес приговор в отношении брокеров, которые похитили деньги у балерины Анастасии Волочковой. Всего от их действий пострадали более 150 человек, а ущерб в общей сложности превысил 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Москвы.