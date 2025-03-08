«Донесу правду»: Волочкова рассказала, как ей удалось вернуть украденные брокерами деньги

Балерина Анастасия Волочкова сумела вернуть у брокеров два миллиона рублей после того, как сделала историю своих вложений публичной. Об этом она сообщила в беседе с РИА «Новости».

Балерина рассказала, что сначала брокерская компания QBF просила её пригласить своих друзей стать их клиентами. Однако Волочкова, не желая навредить товарищам, не стала этого делать и сперва посетила офис компании. Она отдала два миллиона рублей, за которые ей обещали 10% годовых. По словам балерины, она отдала один миллион рублей «в управление деньгами на три месяца» и получила прибыль.

Друзья посоветовали артистке забрать деньги обратно, но та решила подождать ещё год, чтобы получить проценты. Пока Волочкова ждала, у брокеров начались проверки и обыски, поэтому она решила сама проверить компанию с помощью команды из службы безопасности. Как итог — они оказались мошенниками.

«Тогда я начала бить тревогу, потому что у них менялись менеджеры один за другим. Каждый переводил стрелки друг на друга. За это время моя команда собрала информацию о том, что они обманули не только меня, а очень большое количество людей... От них пострадали даже пенсионеры, которые последнюю пенсию отдавали в эту компанию», — объяснила Волочкова.

Позднее артистка написала заявление в полицию и «сделала эту ситуацию публичной». Сразу после этого ей позвонил учредитель компании Роман Шпаков. Мужчина, по её словам, сказал, что она подняла большой шум вокруг ситуации. Также он пообещал вернуть ей деньги.