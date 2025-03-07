Прокурор запросил для обманувших Волочкову мошенников срок до 20 лет
Прокурор запросил соучастникам хищения 1,7 млн у Волочковой сроки до 20 лет
Анастасия Волочкова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art
Соучастникам по делу о мошенничестве в особо крупном размере, в частности, руководителям брокерской компании QBF, прокурор запросил срок от 14 до 20 лет. Они обвиняются в хищении 1,7 миллиона рублей у российской балерины Анастасии Волочковой. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«В ходе прений сторон государственный обвинитель попросил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 20 [лет]», — сообщил собеседник ТАСС.
Обвиняемые, среди которых гендиректор компании Станислав Матюхин, юрист Евгения Россиева, а также директор филиальной сети Владимир Пахомов и глава петербургского офиса Алексей Голубев, за собой вины так и не признали. Как следует из материалов следствия, обвиняемые находили состоятельных клиентов, которым предлагали доверительное управление крупными суммами под высокий процент дохода. Однако затем средства похищались. На данный момент нанесённый ущерб насчитывает несколько сотен миллионов рублей.
Напомним, что в 2021 году Анастасия Волочкова заявила о краже у неё 1,7 миллиона рублей. Балерина пожаловалась, что инвестировала в компанию QBF, после чего не увидела своих денег.