Прокурор запросил для обманувших Волочкову мошенников срок до 20 лет

Соучастникам по делу о мошенничестве в особо крупном размере, в частности, руководителям брокерской компании QBF, прокурор запросил срок от 14 до 20 лет. Они обвиняются в хищении 1,7 миллиона рублей у российской балерины Анастасии Волочковой. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В ходе прений сторон государственный обвинитель попросил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 20 [лет]», — сообщил собеседник ТАСС.

Обвиняемые, среди которых гендиректор компании Станислав Матюхин, юрист Евгения Россиева, а также директор филиальной сети Владимир Пахомов и глава петербургского офиса Алексей Голубев, за собой вины так и не признали. Как следует из материалов следствия, обвиняемые находили состоятельных клиентов, которым предлагали доверительное управление крупными суммами под высокий процент дохода. Однако затем средства похищались. На данный момент нанесённый ущерб насчитывает несколько сотен миллионов рублей.