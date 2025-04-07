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7 апреля, 15:49

«Даже разбавленное»: Врач заявила об опасности увлечения вином беременной Идой Галич

Врач Фролова: Даже один бокал вина в беременность опасен для ребёнка

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ galichida

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ galichida

Блогер Ида Галич призналась, что во время второй беременности не отказывается от алкоголя, иногда разбавляя бокал белого вина водой. Однако по словам заведующей женской консультацией Елены Фроловой, алкоголь даже в разбавленном виде может негативно сказаться на плоде. Галич также нарушает другие рекомендации для беременных, например, иногда пьет кофе с молоком и без, что допустимо в умеренных количествах. Кроме того, она время от времени посещает баню.

«Походы в сауну, баню разрешены беременным без противопоказаний — тем, кто уже имел контакт с баней, адаптирован под термические нагрузки, но только если они не вызывают у женщины побочных эффектов в виде тошноты, повышения давления, выраженной тахикардии, учащения пульса, ухудшения общего состояния», — отметила врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Знаменитость также употребляет роллы, но выбирает только запеченные варианты, чтобы избежать беспокойства окружающих. Роллы с сырой рыбой могут быть опасны для беременных, так как они могут привести к инфекциям, по словам эксперта из издания. Также не рекомендуется добавлять васаби и пряности, которые могут усугубить проблемы с пищеварением. Фролова отметила, что во время беременности допустимо есть только горячие роллы, которые прошли термическую обработку.

«Милейший»: Беременная Ида Галич дала потрогать живот Конору Макгрегору в Дубае
«Милейший»: Беременная Ида Галич дала потрогать живот Конору Макгрегору в Дубае

Напомним, что в конце января Ида Галич объявила о своей беременности. На днях она шокировала своих фанатов откровенным признанием: несмотря на положение, время от времени позволяет себе выпить бокал вина. Блогерша поделилась, что разбавляет белое вино водой и с удовольствием наслаждается им.

Александра Мышляева
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