«Даже разбавленное»: Врач заявила об опасности увлечения вином беременной Идой Галич

Блогер Ида Галич призналась, что во время второй беременности не отказывается от алкоголя, иногда разбавляя бокал белого вина водой. Однако по словам заведующей женской консультацией Елены Фроловой, алкоголь даже в разбавленном виде может негативно сказаться на плоде. Галич также нарушает другие рекомендации для беременных, например, иногда пьет кофе с молоком и без, что допустимо в умеренных количествах. Кроме того, она время от времени посещает баню.

«Походы в сауну, баню разрешены беременным без противопоказаний — тем, кто уже имел контакт с баней, адаптирован под термические нагрузки, но только если они не вызывают у женщины побочных эффектов в виде тошноты, повышения давления, выраженной тахикардии, учащения пульса, ухудшения общего состояния», — отметила врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Знаменитость также употребляет роллы, но выбирает только запеченные варианты, чтобы избежать беспокойства окружающих. Роллы с сырой рыбой могут быть опасны для беременных, так как они могут привести к инфекциям, по словам эксперта из издания. Также не рекомендуется добавлять васаби и пряности, которые могут усугубить проблемы с пищеварением. Фролова отметила, что во время беременности допустимо есть только горячие роллы, которые прошли термическую обработку.