Кофе, роллы и вино: У хейтеров «подгорело» от «беременной диеты» Иды Галич

Беременная телеведущая Ида Галич удивила поклонников откровенным признанием: несмотря на своё интересное положение, она иногда позволяет себе бокал вина. Блогерша, которая уже призналась, что ждёт девочку, рассказала, что разбавляет белое вино водой и с удовольствием его употребляет.

«В Париже мне так сильно захотелось попробовать улиток, которых я никогда не ела, и бокал вина — я не смогла себе в этом отказать», — написала 34-летняя Галич в своем блоге.

Помимо алкоголя, Ида Галич не отказывает себе в посещении бани, массаже и даже тренировках на пилоне. А «добить» критиков она решила контрольным признанием о том, что изредка позволяет себе американо и не отказывается — о Боже — от роллов.

Откровения Иды Галич вызвали бурное обсуждение среди подписчиков: многие осуждают такой подход, напоминая о потенциальном вреде для ребенка. Врачи единодушно предупреждают, что даже небольшие дозы алкоголя могут негативно повлиять на развитие плода, уже не говоря о сырой рыбе. Впрочем, другие подписчики поддержали право будущей мамочки на небольшие слабости.