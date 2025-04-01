Кофе, роллы и вино: У хейтеров «подгорело» от «беременной диеты» Иды Галич
Ида Галич заявила, что во время беременности позволяет себе вино, роллы и кофе
Российская телеведущая, певица и блогер Ида Галич ждёт второго ребёнка. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / galichida
Беременная телеведущая Ида Галич удивила поклонников откровенным признанием: несмотря на своё интересное положение, она иногда позволяет себе бокал вина. Блогерша, которая уже призналась, что ждёт девочку, рассказала, что разбавляет белое вино водой и с удовольствием его употребляет.
«В Париже мне так сильно захотелось попробовать улиток, которых я никогда не ела, и бокал вина — я не смогла себе в этом отказать», — написала 34-летняя Галич в своем блоге.
Помимо алкоголя, Ида Галич не отказывает себе в посещении бани, массаже и даже тренировках на пилоне. А «добить» критиков она решила контрольным признанием о том, что изредка позволяет себе американо и не отказывается — о Боже — от роллов.
Откровения Иды Галич вызвали бурное обсуждение среди подписчиков: многие осуждают такой подход, напоминая о потенциальном вреде для ребенка. Врачи единодушно предупреждают, что даже небольшие дозы алкоголя могут негативно повлиять на развитие плода, уже не говоря о сырой рыбе. Впрочем, другие подписчики поддержали право будущей мамочки на небольшие слабости.
А ранее 36-летняя блогер Оксана Самойлова намекнула на возможную пятую беременность. У себя в соцсетях она сделала загадочное заявление, опубликовав видео, в котором нежно поглаживала живот. Она отметила, что у неё есть важная новость как для поклонников, так и для мужа, но подробности раскрывать не стала.