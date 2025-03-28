Меган Фокс родила дочь от Machine Gun Kelly

В жизни актрисы Меган Фокс и певца Machine Gun Kelly произошло чудо. Рэпер сообщил о пополнении — его бывшая возлюбленная родила дочку. Он поделился радостью с подписчиками в соцсети, опубликовав трогательно видео. Имя малышки и её фотография пока остаются за кадром.

Кстати, для голливудской звезды это не первый опыт материнства: она воспитывает троих сыновей – Ноя, Бодхи и Джорни – от бывшего мужа Брайана Остина Грина. У Machine Gun Kelly также есть дочь-подросток, 15-летняя Кейси. Эта малышка станет их первым общим ребёнком.

Напомним, под конец 2024 года, в декабре, СМИ шокировали новостью: Меган Фокс и Machine Gun Kelly, ожидавшие пополнения в семье, вновь переживают кризис в отношениях. Разрыв, по сообщениям инсайдеров, случился прямо в День благодарения. Причиной послужила находка в телефоне Колсона, которая, как утверждают источники, глубоко задела актрису. Недолго думая, Меган прервала совместный отпуск в Колорадо, собрала вещи и покинула бойфренда. После расставания Machine Gun Kelly предпринял попытки воссоединения, но, как сообщалось, Меган Фокс не горела желанием возвращаться в «драму отношений». К слову, актриса уже была беременна от возлюбленного в 2023 году, в своей книге она поделилась трагичной историей о пережитом выкидыше.