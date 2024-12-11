Беременная Меган Фокс рассталась с отцом будущего ребёнка Machine Gun Kelly

Актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly снова расстались, несмотря на долгожданную беременность. По информации издания TMZ, разрыв произошёл в выходные на День благодарения, который пара проводила в Колорадо. Причиной стало то, что Меган нашла в телефоне MGK нечто, что её сильно расстроило. Это вынудило актрису прервать отпуск и вернуться домой, оставив партнёра.

Отношения Меган и Machine Gun Kelly начались в 2020 году, вскоре после её расставания с мужем Брайаном Остином Гриным, от которого у неё трое сыновей. В начале ноября Фокс объявила о своей беременности, и на тот момент она находилась на четвёртом или пятом месяце. Однако это не помогло сгладить напряжение в паре, которое нарастало с лета. Ещё в августе Меган выражала недовольство поведением рэпера, который проявлял агрессию, разрушая музыкальные инструменты и предметы быта.

Слухи о беременности актрисы начали циркулировать ещё в июле, после выхода музыкального клипа Machine Gun Kelly, в котором Фокс появилась с округлившимся животом. Это вызвало бурные обсуждения в социальных сетях: одни фанаты поздравляли пару, другие предполагали, что это могли быть архивные кадры. Стоит отметить, что несколько лет назад Меган пережила выкидыш.

Несмотря на попытки сохранить отношения, включая совместные визиты к психологу, кризис в паре не удалось преодолеть. На данный момент Меган и Machine Gun Kelly не поддерживают связь. Представители обоих пока не дали официальных комментариев по поводу разрыва. Поклонники надеются, что пара сможет найти общий язык, особенно учитывая грядущее пополнение в семье, но будущее их отношений остаётся под вопросом.