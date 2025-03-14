Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 15:18

Никаких симптомов не было: Россиянка узнала о своей беременности только во время родов

Amic: В Барнауле женщина узнала о своей беременности только во время родов

Жительница Барнаула посетила больницу для медицинского осмотра и выяснила, что она беременна, и у неё начались стремительные роды. Об этом сообщает издание Amic со ссылкой на пресс-службу минздрава Алтайского края.

В материале уточняется, что россиянка пришла на приём в краевую клиническую больницу скорой помощи. В ходе осмотра врач сообщил пациентке, что она находится в положении. Для женщины это стало настоящим шоком, ведь она даже не догадывалась, что вынашивает малыша. В итоге ей потребовалось экстренное кесарево сечение.

«Вызвали хирурга и других специалистов из Алтайского краевого клинического перинатального центра. Также вызвали бригаду неонатологов для ребёнка», — рассказали представители ведомства.

После родов пациентку и новорожденного перевели в перинатальный центр. По информации медиков, и мама, и малыш чувствуют себя удовлетворительно.

Родила под именем новой мамы: Россиянка сговорилась с врачом и продала младенца женатой паре
Родила под именем новой мамы: Россиянка сговорилась с врачом и продала младенца женатой паре

Ранее Life.ru рассказал, как в США школьница родила во время экскурсии в Париже и выкинула ребёнка в окно отеля. Девушка отрицала факт своей беременности и хотела быстро избавиться от новорождённого.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Larysa Dubinska

Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Алтай, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar