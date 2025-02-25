Школьница из США родила во время экскурсии в Париже и выкинула ребёнка в окно отеля
Daily Mail: 18-летняя американка родила в Париже и выбросила ребёнка из окна
Во время школьной экскурсии в Париже 18-летняя студентка из США родила ребёнка и выбросила его в окно отеля Ibis Styles. Она отрицала факт своей беременности и хотела быстро избавиться от новорождённого. Об этом сообщает Daily Mail.
Младенца доставили в больницу, однако он скончался от полученных при падении травм. В отношении туристки возбудили уголовное дело, медицинская экспертиза подтвердила, что она была беременна.
Ранее в Красноярске 16-летняя школьница родила дома и выбросила тело младенца в мусорный бак. При этом ребёнок после рождения подавал признаки жизни. Девушку с сильным кровотечением пришлось госпитализировать.
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