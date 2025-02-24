Глупость или умысел: Выдаст ли Турция студентку Екатерину Бурнашкину, приговорённую к 15 годам заключения 18-летняя Екатерина Бурнашкина и её 47-летняя мама Елена поехали осенью 2024 года в Анталью отдохнуть. В туалете аэропорта девушка родила и бросила ребёнка. Её обвинили в покушении на убийство, за что турецкий суд приговорил её к 15 годам заключения. 24 февраля, 14:26 Россиянку Екатерину Бурнашкину приговорили к 15 годам заключения в Турции. Коллаж © Life.ru. Обложка © dha, © Freepik / kbza, yanalya

Неожиданный приговор турецкого суда потряс россиян. 19 февраля 18-летняя гражданка России, студентка колледжа Екатерина Бурнашкина, была приговорена к 15 годам заключения в местной тюрьме. В России столько дают за особо тяжкие деяния — убийства с отягчающими обстоятельствами или терроризм. В этом деле столько тёмных пятен, что только диву даёшься.

В чём обвиняли Екатерину Бурнашкину

Гражданку России Екатерину Бурнашкину и её мать Елену задержали в аэропорту 13 октября 2024 года после того, как сотрудники полиции аэропорта Антальи нашли в туалетной комнате для инвалидов брошенного новорождённого ребёнка. Младенца нашли в унитазе ножками в воде — именно поэтому он не захлебнулся, а остался жив. В холодной воде он провёл всего 12 минут. Сотрудница аэропорта, нашедшая ребёнка, позже заявила, что ребёнок был в крови и «кровь была повсюду <...> Как только я подняла ребёнка, он начал плакать».

Сотрудники аэропорта нашли живого ребёнка в туалетной комнате для инвалидов. Фото © karar

Турецкая полиция тут же подняла всех на ноги и задержала обеих россиянок, которые уже прошли паспортный контроль и направлялись на посадку. Первое, что сказала в своё оправдание Екатерина Бурнашкина, — это то, что о беременности она не знала, а избавиться от ребёнка её надоумила мама. Как пишут турецкие журналисты, на видео в аэропорту видно, как обе женщины появились в зале. В руках у Екатерины — тяжёлый чемодан. В какой-то момент она хватается за поясницу обеими руками. Потом мать провожает её в туалет и стоит у дверей снаружи, ожидая. А потом берёт дочь за руку — и обе уходят.

Сразу после задержания Елену Бурашкину доставили в суд и арестовали, а дочь Екатерину увезли в больницу. После окончания лечения ей было предъявлено обвинение в предумышленном убийстве — и она тоже была арестована. Ребёнок был доставлен в другую больницу. На первом же судебном заседании Елену освободили — адвокаты построили защиту на том, что она ничего не знала о беременности дочери, а Екатерине сообщили, что за подобное преступление ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Кто такие Елена и Екатерина Бурнашкины

Как уже выяснили журналисты, мать Екатерины Елена Бурнашкина — выпускница педучилища города Ногинска. Уже 17 лет женщина работает преподавателем ритмики в коррекционном интернате.

Елена и Екатерина Бурнашкины были задержаны турецкой полицией и затем арестованы. Фото © dha

Екатерине в этом году исполняется 19 лет. Она появилась на свет в Электростали. С детства увлекалась пением и танцами, занималась в кружках. После школы поступила колледж, видимо Электростальский, чтобы получить профессию овощевода. Одна из однокурсниц Екатерины рассказалав интервью сказала, что представить себе не могла, что Екатерина способна на такой поступок. На самом деле шокированы все, тем более что сверстники характеризуют Екатерину как человека очень доброго.

Стало известно, что в свою личную жизнь студентка никого особо не посвящала. За год до событий она познакомилась с неким Андреем из соседнего Ногинска. Он частенько приезжал на свидания в Электросталь, и однокурсники встречали пару в местном парке. Есть информация, что на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Бурнашкина выкладывала совместные фотографии, но проверить, так ли это, невозможно — теперь профиль закрыт. Сам Андрей скрываться ни от кого не стал. Он связался с журналистами и рассказал, что о беременности не знал, но однажды предлагал Екатерине сделать тест, но она отказалась.

Вопрос о беременности

Возможно, причиной для закрытия странички в соцсети стала волна хейта, обрушившаяся на студентку. Особенно пользователей Сети изумлял тот факт, что девушка заявила о том, что не знала о беременности. Теперь они изгаляются в едких комментариях.

«Дуру включила!»

«Прямо непорочное зачатие!»

«Сколько отговорок. Не знала, не ведала, диета, проблемы, а ребёнка ветром занесло».

И только некоторые предполагают, что такое действительно могло быть. А причиной неадекватного поведения студентки могли стать гормональные сбои. Между тем врачи Екатерину осматривали и не раз. И беременности у студентки так никто и не заметил.

Гинеколог студентки Любовь Ерофеева рассказала уже и о сбитом цикле девицы и о том, что она лечилась от грибковой инфекции. То есть беременности не заметил и врач-профессионал. Ещё один интересный факт: за день до родов в аэропорту Антальи Екатерина Бурнашкина обращалась за помощью к частному турецкому врачу. Позже врач заявит на суде, что тоже ничего не заметила. Она засвидетельствует, что Екатерина Бурнашкина обратилась к ней с жалобами на тошноту, рвоту и боли в животе. В частной клинике ей сделают анализ крови и поставят диагноз: пищевое отравление.

Более того, врач пропальпировала живот, то есть прощупала его, — и опять ничего не заметила. Но при этом на суде она сказала следующее: «Ответчица сказала мне, что не беременна. Поскольку мы не подозревали о беременности, мы не проводили никаких тестов <...> Она выглядела полноватой, и я не поняла, что она беременна». Тут возникает несколько вопросов. Если Екатерина отвечала, что не беременна, значит, её об этом спрашивали. И это доказывает тот факт, что она действительно могла не знать об этом. Не такой уже это и редкий случай.

Суровый приговор

Екатерина Бурнашкина. Фото © Telegram / shot_shot

Суд над Екатериной и Еленой Бурнашкиными состоялся 19 февраля. Мать была освобождена с формулировкой «условно-досрочно», а Екатерину приговорили к 15 годам заключения. Защита настаивала на том, что о беременности россиянка не знала, а случившееся стало для неё неожиданностью. Елена Бурнашкина утверждала, что хочет видеть внучку и взять её на руки. О том, что будет бороться за ребёнка, заявила и сама подсудимая.

Такой суровый приговор объясняется турецкими законами и настойчивостью прокурора, который обратил внимание судьи на то, что нерадивая мать не приняла никаких мер к сохранению жизни ребёнка. Он мог умереть от переохлаждения в унитазе или подхватить инфекцию. Сама обвиняемая в заключительном слове сказала, что не согласна с приговором и будет его обжаловать.

Что будет с ребёнком Елены Бурнашкиной

Известно, что пока ребёнок находится под защитой турецкого государства. Это девочка. Мама и бабушка уже назвали её Николь, а российские дипломаты дали малышке российское гражданство. Турецкий суд постановил не отдавать ребёнка ни матери, ни её родным. Ребёнка турки отдадут только опекуну. Известно, что в России уже есть человек, который согласен взять Николь под свою опеку. Ну а кроме всего, у ребёнка есть отец. Осталось дождаться, когда работа дипломатов будет завершена — и маленькая россиянка вернётся на родину.

Уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила агентству «Москва», что новорождённую готовы перевезти в Московскую область, однако турецкие власти ещё не дали разрешения на её возвращение в Россию.

— Мы по-прежнему ждём решения турецких властей о передаче малышки российской стороне для её дальнейшего жизнеустройства. У нас всё давно готово к её перевозке на родину. Уже четыре месяца ребёнок находится в турецком приюте, хотя является гражданином Российской Федерации, — сказала Ксения Мишонова.

Екатерина Бурнашкина пока остаётся в турецкой тюрьме — об её экстрадиции пока нет и речи. Хотя, конечно, в России суд принял бы во внимание все смягчающие обстоятельства.

Смогут ли осуждённая мать и ребёнок вернуться в Россию

По мнению юристов, у Екатерины Бурнашкиной и её дочери есть шанс вскоре вернуться на родину.

— Поскольку Екатерина — гражданка Российской Федерации, она имеет право отбывать уголовное наказание в нашей стране. Для этого государственные органы России должны сделать соответствующий запрос в Министерство юстиции Турции — подобная практика существует. Вопрос здесь лишь в том, захочет ли сама женщина отбывать срок именно у нас, — пояснил адвокат Московской палаты адвокатов Владимир Постанюк.

По его словам, что касается судьбы младенца, то, если он уже получил гражданство России, турецкая сторона обязана выдать его нам, несмотря на приговор его матери, а его бабушка, которую оправдали по уголовному делу, — вправе взять его на воспитание.

— Даже если никто из родственников не согласится его принять — Турция обязана выдать его России, тогда государство определит его в детское учреждение, — добавил Владимир Постанюк.

С ним согласен и управляющий партнёр адвокатского бюро «Коблев и партнёры» Руслан Коблев.

— Младенец, которого родила Бурнашкина, должен быть признан гражданином России. Здесь, поскольку отсутствует спор об отцовстве в Турции, несовершеннолетнему должна быть оказана консульская поддержка. Если у него есть родственники в нашей стране, согласные взять на воспитание, — они имеют на это право. Если таковых нет — по Семейному кодексу России органы опеки должны поместить его в детское учреждение до освобождения матери, — пояснил Руслан Коблев.

Что такое криптобеременность

Беременность может быть незаметной. Фото © Freepik / serhii_bobyk

Случаи, когда женщина не знает о беременности, на самом деле не редкость. В июне 2022 года в БСМП-1 города Норильска доставили 42-летнюю женщину с почечной коликой. Из урологического отделения её пришлось перевести в реанимацию, где она родила здоровую девочку. Роженица рассказала, что никаких проблем у неё со здоровьем не было, а отсутствие цикла объясняла возрастом. У женщины это третий ребёнок.

В США в 2018 году 15-летняя школьница родила, собираясь утром в школу. Её роды прямо в гостиной приняли мама и тётя. Сама школьница не раз делала тесты, но они были отрицательными.

В ночь на 1 января 2025 года в клиническую больницу города Саратова поступила женщина с болями в животе. О том, что она рожает, узнала от врачей. Сама женщина отказалась воспринимать реальность и написала отказную от совершенно здоровой девочки.

В феврале 2022 года в Архангельске женщина сама позвонила в скорую и сообщила, что родила. Приехавшие на вызов врачи узнали, что она даже не предполагала, что беременна. Но ночью неожиданно разболелся живот, а к утру на свет появился ребёнок.

Заведующий кафедрой акушерства СГМУ, доктор медицины Алексей Баранов рассказал случай, который произошёл в Вологодской области. Пациентка находилась в больнице полгода с переломом бедра и не подозревала о беременности. Её округлившийся живот врачи объясняли тем, что она слишком много ест и толстеет. Но стоило снять с пациентки гипс, как она тут же родила ребёнка.

Иногда у беременных не бывает даже живота. В 2021 году мамой здорового сына стала девятнадцатилетняя англичанка Джемма — её увезли в больницу с подозрением на аппендицит (то есть пальпировали и ничего не заметили), а вернулась она домой уже с ребёнком. При этом Джемма несколько раз делала тесты на беременность — и они были отрицательными. Более того, у неё сохранился цикл, пусть и не регулярный.

Не замечают беременность и при многоплодности. Мать двоих детей Даннет Глинц узнала о том, что у неё появится тройня, лишь в тот момент, когда стала рожать. Никаких изменений на протяжении девяти месяцев женщина не ощущала.

Такие случаи врачи называют криптобеременностью. Считается, что к ней приводят две причины. Первая — отрицание беременности женщиной и вторая — беременность протекает так легко, что женщина действительно ничего не замечает. В случае с Екатериной Бурнашкиной к преступлению могли привести сразу несколько факторов — стыд перед матерью, неожиданность ситуации и сильный гормональный сбой. Проще говоря, 18-летняя студентка была в ужасе и не осознавала, что делает.

Авторы Майя Новик