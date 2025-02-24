Россиянку, родившую в туалете аэропорта Антальи, приговорили к 15 годам

Суд в Анталье приговорил к 15 годам тюрьмы 18-летнюю россиянку Екатерину Бурнашкину, которая родила в туалете местного аэропорта ребёнка и бросила его там. Об этом сообщает РИА «Новости».

Защищающие ребенка юристы турецкого министерства по делам семьи требовали максимального наказания для Екатерины. По их мнению, она «хладнокровно спланировала» преступление, так как зашла в туалет для инвалидов, в котором обычно мало посетителей. Но сама Бурнашкина заявила, что этот туалет просто был ближайшим.