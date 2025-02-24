Россиянку, родившую в туалете аэропорта Антальи, приговорили к 15 годам
Екатерина Бурнашкина, бросившая ребёнка в аэропорту. Обложка © DHA
Суд в Анталье приговорил к 15 годам тюрьмы 18-летнюю россиянку Екатерину Бурнашкину, которая родила в туалете местного аэропорта ребёнка и бросила его там. Об этом сообщает РИА «Новости».
Защищающие ребенка юристы турецкого министерства по делам семьи требовали максимального наказания для Екатерины. По их мнению, она «хладнокровно спланировала» преступление, так как зашла в туалет для инвалидов, в котором обычно мало посетителей. Но сама Бурнашкина заявила, что этот туалет просто был ближайшим.
При этом мать Екатерины ранее оправдали. Что будет с новорождённой девочкой — решат позднее.
Напомним, резонансный инцидент случился в аэропорту турецкого курорта Анталья 14 октября 2024 года. 18-летняя туристка из РФ родила дочь в туалете воздушной гавани, оставила её там и пошла на паспортный контроль. Девочку обнаружила уборщица, а служба безопасности быстро нашла по камерам новоиспечённую мать — она не успела вылететь на родину Позже стало известно, что девушка даже и не подозревала о своей беременности. Её отправили под стражу. А малютке оформили гражданство РФ, но на время расследования она оставалась в Турции. Сейчас российское генконсульство ведёт работу по возвращению девочки в РФ.