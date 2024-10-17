Дипломаты РФ выдали свидетельство о рождении девочке, брошенной матерью в туалете аэропорта Антальи
Брошенной в аэропорту Антальи девочке выдали российское свидетельство о рождении
Малышке, которую бросила в туалете аэропорта Антальи 18-летняя студентка колледжа, выдали российское свидетельство о рождении. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, дипломаты Генконсульства РФ в Анталье передали ноту, в которой уведомили турецкую сторону, что намерены передать девочку в Россию. Ей уже выданы отечественные документы, а в свидетельстве о рождении проставлена необходимая соответствующая отметка. Сейчас профильные министерства занимаются вопросами того, где и с кем будет жить новорождённая. Ситуация находится на контроле уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.
Знакомые 18-летней Кати рассказали, что часто видели её в окружении разных парней. Девушка редко бывала на учёбе и почти никогда не ходила на первую пару. Одно время она была старостой группы в колледже, но потом её лишили этого статуса. Екатерина учится на овощевода закрытого грунта. Сейчас она находится под арестом в Турции.
Напомним, шокирующий случай произошёл в аэропорту турецкой Антальи. Российская туристка родила прямо в туалете, бросила младенца и пошла на паспортный контроль, чтобы улететь в Москву. Малыша нашла уборщица, а служба безопасности аэропорта вычислила новоиспечённую мать. Выяснилось, что 18-летняя девушка забеременела на новогодних праздниках, но о своём положении не подозревала из-за лишнего веса. По возвращении из отпуска ей стало плохо прямо в аэропорту, она побежала в туалет аэропорта и родила там девочку. Её заключили под стражу.
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