Дипломаты РФ выдали свидетельство о рождении девочке, брошенной матерью в туалете аэропорта Антальи

Малышке, которую бросила в туалете аэропорта Антальи 18-летняя студентка колледжа, выдали российское свидетельство о рождении. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, дипломаты Генконсульства РФ в Анталье передали ноту, в которой уведомили турецкую сторону, что намерены передать девочку в Россию. Ей уже выданы отечественные документы, а в свидетельстве о рождении проставлена необходимая соответствующая отметка. Сейчас профильные министерства занимаются вопросами того, где и с кем будет жить новорождённая. Ситуация находится на контроле уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.