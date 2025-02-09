Рождённую в туалете аэропорта Антальи девочку всё ещё не могут забрать в Россию
Генконсул Ветрик: В РФ стараются забрать брошенную в аэропорту Антальи девочку
Российское генеральное консульство ведёт работу по возвращению в РФ девочки, которую в октябре 2024 года мать родила и оставила в туалете турецкого аэропорта. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал генконсул РФ в Анталье Сергей Ветрик.
«Генконсульством ребёнку оформлено гражданство России, свидетельство о рождении и загранпаспорт. Оказываем содействие профильным российским органам в работе по возвращению маленькой россиянки на Родину», — рассказал он.
Напомним, что 14 октября в аэропорту Антальи 18-летняя российская туристка родила дочь прямо в туалете. Она решила, что матерью становиться рановато, поэтому оставила младенца там и пошла на паспортный контроль. Ребёнка нашла уборщица, а служба безопасности быстро вычислила по камерам и мать. Девушка уверяла, что о своей беременности даже не догадывалась. Малышке оформили гражданство РФ, на время расследования она будет оставаться в Турции.