Рождённую в туалете аэропорта Антальи девочку всё ещё не могут забрать в Россию

Российское генеральное консульство ведёт работу по возвращению в РФ девочки, которую в октябре 2024 года мать родила и оставила в туалете турецкого аэропорта. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал генконсул РФ в Анталье Сергей Ветрик.