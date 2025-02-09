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Регион
9 февраля, 05:29

Рождённую в туалете аэропорта Антальи девочку всё ещё не могут забрать в Россию

Генконсул Ветрик: В РФ стараются забрать брошенную в аэропорту Антальи девочку

Российское генеральное консульство ведёт работу по возвращению в РФ девочки, которую в октябре 2024 года мать родила и оставила в туалете турецкого аэропорта. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал генконсул РФ в Анталье Сергей Ветрик.

«Генконсульством ребёнку оформлено гражданство России, свидетельство о рождении и загранпаспорт. Оказываем содействие профильным российским органам в работе по возвращению маленькой россиянки на Родину», — рассказал он.

Студентка придумала имя дочке, которую бросила в туалете аэропорта Антальи
Студентка придумала имя дочке, которую бросила в туалете аэропорта Антальи

Напомним, что 14 октября в аэропорту Антальи 18-летняя российская туристка родила дочь прямо в туалете. Она решила, что матерью становиться рановато, поэтому оставила младенца там и пошла на паспортный контроль. Ребёнка нашла уборщица, а служба безопасности быстро вычислила по камерам и мать. Девушка уверяла, что о своей беременности даже не догадывалась. Малышке оформили гражданство РФ, на время расследования она будет оставаться в Турции.

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DHA

Владимир Озеров
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