Родила под именем новой мамы: Россиянка сговорилась с врачом и продала младенца женатой паре

В Московской области были задержаны четверо подозреваемых в торговле детьми. В эту команду вошли: врач, роженица, а также мать с отцом, желающие заполучить заветное чадо. Об этом сообщает пресс-служба ГСКУ СК РФ по региону.

Врач объясняет, как пройдёт продажа ребёнка. Видео © Пресс-служба регионального СК

«Территориальным следственным отделом ГСУ СК России по Московской области задержаны супруги, работник частного медицинского центра и роженица, подозреваемые в торговле новорождённым с использованием поддельных документов», — сказано в публикации.

Следователи рассказали, что супруги решили не «делать» ребёнка самостоятельно, а сразу купить готовый экземпляр. Они нашли беременную, которая согласилась продать им дитя после родов. Далее была подыскана частная клиника и жадный до денег врач. Доктор сообщила, что готова будет помочь им в этом нелёгком деле за 150 тысяч рублей. Она заявила, что поможет с родами и оформлением новорождённого по паспортным данным покупателей. Пообещала, что всё будет шито-крыто, а в родильном отделении лишних вопросов задавать не станут.

Врач дала роженице паспорт покупательницы малыша, чтобы она поехала рожать под её именем. Видимо, пара прям срочно хотела понянчиться с ребёнком, а доктор была готова исполнить любой каприз за деньги. Она дала беременной препарат, спровоцировавший преждевременные роды и вызвала «скорую помощь». В итоге женщина родила мальчика, представившись именем покупательницы.

18 февраля роженицу выписали, она отдала ребёнка покупателям и получила деньги. Далее на сцену вышли правоохранители и всех задержали. На время разбирательства новорождённого передали в больницу.