«‎Проверьте голову!» Мамы-блогерши развязали баттл с кормлением грудью подросших детей

Мамы-блогерши придумали для себя новое захватывающее развлечение. Они соревнуются, кто из них дольше прокормит своего ребёнка грудным молоком. Пояс абсолютного чемпиона в этой дисциплине пока удерживает женщина с семилетней дочерью, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Женщины кормят грудью подрастающих детей. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Мамы-блогерши раскручивают в небезызвестной соцсети новый тренд. Суть: женщины на видео кормят своих 5—7-летних дочерей и сыновей грудью. В комментариях им советуют проверить голову у специалиста и перестать ломать ребёнку психику.

«Многие думают, так нельзя. А так можно», — подписала видео мама 5-летней девочки.

Детский психолог Наталья Наумова рассказала, что осознание собственной личности у ребёнка формируется уже в возрасте трёх лет. В этот период малыш учится сепарироваться от матери. Кормить своё дитя грудью рекомендуется максимум до этого возраста. Более длительный грудной прикорм развивает психологические проблемы. Гиперопека — у матери, застенчивость и несамостоятельность — у ребёнка.

Ранее Life.ru рассказывал о ещё одном тренде инстаграмных мамаш. Женщины увлеклись наращиванием и ламинированием ресниц своим малолетним дочкам. Их, конечно, не волнует, что дети часто трут глаза и трогают их грязными руками.