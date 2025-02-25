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25 февраля, 16:55

Новый безумный тренд: Россиянки бросилась наращивать и ламинировать ресницы маленьким детям

SHOT ПРОВЕРКА: Россиянки рискуют зрением своих детей, наращивая им ресницы

В Сети появился новый безумный тренд. Россиянки наращивают ресницы и делают ламинирование своим малолетним дочкам, рискуя их зрением. Видео опасных процедур собрал SHOT ПРОВЕРКА.

Новый опасный тренд с наращиванием ресниц детям. Видео © Telergam / SHOT ПРОВЕРКА

Дети не только рискуют своим здоровьем, но и вынуждены лежать на кушетке по два часа. По данным телеграм-канала, девочкам в возрасте 4–5 лет делают полноценное наращивание и ламинирование ресниц.

Столичный лашмейкер Наталья Макарова предупреждает, что бьюти-процедура может нанести непоправимый урон детскому здоровью. В этом возрасте у ребёнка ресницы только формируются, а вмешательство может негативно отразиться на их росте на всю жизнь. Кроме того, в клеевых составах содержатся аллергены, которые могут привести к отёку глаз, а пары от клея и вовсе могут повредить роговицу.

Маленькие дети также не способны оказать должный уход за ресницами. Девочки часто трут глаза и трогают их грязными руками. В итоге процедура вкупе с плохим уходом способна привести к конъюнктивиту и блефариту — трудноизлечимому воспалению век.

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Обложка ©

Telergam / SHOT ПРОВЕРКА

Алена Пенчугина
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