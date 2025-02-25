Новый безумный тренд: Россиянки бросилась наращивать и ламинировать ресницы маленьким детям
SHOT ПРОВЕРКА: Россиянки рискуют зрением своих детей, наращивая им ресницы
В Сети появился новый безумный тренд. Россиянки наращивают ресницы и делают ламинирование своим малолетним дочкам, рискуя их зрением. Видео опасных процедур собрал SHOT ПРОВЕРКА.
Новый опасный тренд с наращиванием ресниц детям. Видео © Telergam / SHOT ПРОВЕРКА
Дети не только рискуют своим здоровьем, но и вынуждены лежать на кушетке по два часа. По данным телеграм-канала, девочкам в возрасте 4–5 лет делают полноценное наращивание и ламинирование ресниц.
Столичный лашмейкер Наталья Макарова предупреждает, что бьюти-процедура может нанести непоправимый урон детскому здоровью. В этом возрасте у ребёнка ресницы только формируются, а вмешательство может негативно отразиться на их росте на всю жизнь. Кроме того, в клеевых составах содержатся аллергены, которые могут привести к отёку глаз, а пары от клея и вовсе могут повредить роговицу.
Маленькие дети также не способны оказать должный уход за ресницами. Девочки часто трут глаза и трогают их грязными руками. В итоге процедура вкупе с плохим уходом способна привести к конъюнктивиту и блефариту — трудноизлечимому воспалению век.
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Telergam / SHOT ПРОВЕРКА