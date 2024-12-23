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23 декабря, 13:31

Наращивание ресниц закончилось для россиянки отёком Квинке, больницей и раздутым лицом

В Чувашии девушка попала в больницу с отёком Квинке после наращивания ресниц

В Чувашии девушка пошла на процедуру наращивания ресниц, где ей занесли инфекцию. Пострадавшую госпитализировали с отёком Квинке, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Жительница Чувашии получила отёк Квинке после наращивания ресниц. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Жительница Новочебоксарска пользовалась услугами частного мастера, снимающего кабинет. На следующий день после процедуры у пациентки покраснели и загноились глаза. Тогда она обратилась к офтальмологу, который прописал капли и сказал, что ей занесли инфекцию. Вскоре у неё развилась аллергическая реакция и начался отёк. Девушка начала задыхаться и попала в больницу.

Врачи поправили её состояние гормональными препаратами и разрешили снять злосчастные ресницы. Также ей прописали капли, от которых даму раздуло ещё сильнее. Сейчас она всё ещё пребывает на лечении. Примечательно, что пациентка сама является мастером по наращиванию и посещает эту процедуру уже шесть лет. Она предполагает, что дело было в плохой обработке инструмента. Уточняется, что женщина, оказавшая некачественную услугу, признала вину и очень переживает.

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Недавно Life.ru рассказывал, что россиянка попробовала тот самый нашумевший дубайский шоколад и заработала отёк Квинке. После поедания популярного сладкого десерта ей потребовалась помощь врачей, девушке вызвали скорую помощь.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aliaksandr Barouski

Николай Рюмин
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