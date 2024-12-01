Ожог роговицы, потеря ресниц и инфекции: Чем опасен поход к лешмейкеру перед Новым годом

В преддверии Нового года процедура по наращиванию ресниц особенно востребована у женщин. Она позволяет выглядеть эффектно, не прилагая особых усилий. Однако есть у этой услуги и неприятные последствия. О них рассказала офтальмолог Людмила Панюшкина.

По словам медика, во время наращивания ресниц есть риск получить травму века или роговицы. Кроме того, при несоблюдении правил гигиены мастер может занести инфекцию, которая впоследствии может перерасти в блефарит, конъюнктивит и кератит.

«Подёргивание, неловкое обращение с ресницами может привести к повреждению собственных ресниц и их выпадению», — объяснила офтальмолог «Вечерней Москве».

Также одним из частых осложнений являются аллергические реакции на компоненты клея и усиление сухости глаз после процедуры. Чтобы избежать неприятных последствий, доктор посоветовала россиянкам подбирать грамотных мастеров. Не надо бояться просить лицензию у салона и мастера, изучать обязательно отзывы и смотреть фотографии работ специалиста в Интернете. Также можно воспользоваться рекомендациями знакомых.