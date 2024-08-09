Москвичка с ожогом обвинила салон красоты в плохом качестве клея после наращивания ресниц

Жительница Москвы получила воспаление глаза после снятия нарощенных ресниц. Девушка считает, что причина в некачественном клее, который использовали специалисты в салоне, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Москвичка с воспалённым глазом. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По информации телеграм-канала, москвичка нарастила ресницы в салоне Aurum. Девушка самостоятельно их сняла, когда заканчивалось время их носки. Она выразила уверенность, что часто проводила процедуру дома и у неё никогда не возникало никаких проблем. На этот же раз у клиентки Aurum воспалился и заболел глаз, опухло веко, а также начались проблемы со зрением.

Документ о приёме офтальмолога москвички. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Пострадавшая обратилась к медику и обвинила в случившемся салон, который, по её словам, использует дешёвые составы для наращивания. Руководство салона отметило, что если бы у девушки была аллергия на клей, то реакция возникла бы сразу же после проведения процедуры. Теперь москвичка хочет подать в суд на салон, несмотря на то, что снимала наращённые ресницы самостоятельно.