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9 августа, 16:27

Москвичка с ожогом обвинила салон красоты в плохом качестве клея после наращивания ресниц

SHOT: Девушка нарастила ресницы в салоне в Москве и получила воспаление глаза

Жительница Москвы получила воспаление глаза после снятия нарощенных ресниц. Девушка считает, что причина в некачественном клее, который использовали специалисты в салоне, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Москвичка с воспалённым глазом. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Москвичка с воспалённым глазом. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По информации телеграм-канала, москвичка нарастила ресницы в салоне Aurum. Девушка самостоятельно их сняла, когда заканчивалось время их носки. Она выразила уверенность, что часто проводила процедуру дома и у неё никогда не возникало никаких проблем. На этот же раз у клиентки Aurum воспалился и заболел глаз, опухло веко, а также начались проблемы со зрением.

Документ о приёме офтальмолога москвички. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Документ о приёме офтальмолога москвички. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Пострадавшая обратилась к медику и обвинила в случившемся салон, который, по её словам, использует дешёвые составы для наращивания. Руководство салона отметило, что если бы у девушки была аллергия на клей, то реакция возникла бы сразу же после проведения процедуры. Теперь москвичка хочет подать в суд на салон, несмотря на то, что снимала наращённые ресницы самостоятельно.

Москвичка мечтала сделать пластику после родов, но осталась с долгами и изуродованной грудью
Москвичка мечтала сделать пластику после родов, но осталась с долгами и изуродованной грудью

А ранее Life.ru писал, что 16-летняя москвичка попала в больницу после лазерной эпиляции. Школьница несколько дней провела в хирургическом отделении с ожогами 1-2-й степени.

Обложка ©

Freepik

Дарья Нарыкова
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