16-летняя москвичка попала в больницу с ожогами после лазерной эпиляции
Жительница Москвы госпитализирована после лазерной эпиляции — у неё страшные ожоги ног, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
По данным телеграм-канала, 16-летняя девушка записалась на лазер в прошлые выходные в салон возле метро "Университет". Но на процедуре вместо волос ей выжгли кожу. Школьница несколько дней провела в хирургическом отделении больницы Сперанского. У неё диагностировали ожоги 1-2-й степени. Сейчас пострадавшая восстанавливается дома и наблюдается в поликлинике.
Как рассказали родители девочки, деньги их дочери в салоне возвращать отказались. Сейчас семья намерена добиваться компенсации. Администраторы клиники заверили SHOT ПРОВЕРКУ, что у девочки якобы наблюдалась незначительная реакция "в пределах нормы после процедуры", и обычно такое проходит в течение 5–7 дней.
Кстати, лазерную эпиляцию нельзя делать тем, у кого есть инфекционные заболевания кожи и кто принимает антикоагулянты. К тому же процедура не даст результатов, если делать её в подростковом возрасте, во время беременности или в период лактации.
Life.ru