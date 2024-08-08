16-летняя москвичка попала в больницу с ожогами после лазерной эпиляции

Жительница Москвы госпитализирована после лазерной эпиляции — у неё страшные ожоги ног, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным телеграм-канала, 16-летняя девушка записалась на лазер в прошлые выходные в салон возле метро "Университет". Но на процедуре вместо волос ей выжгли кожу. Школьница несколько дней провела в хирургическом отделении больницы Сперанского. У неё диагностировали ожоги 1-2-й степени. Сейчас пострадавшая восстанавливается дома и наблюдается в поликлинике.

Как рассказали родители девочки, деньги их дочери в салоне возвращать отказались. Сейчас семья намерена добиваться компенсации. Администраторы клиники заверили SHOT ПРОВЕРКУ, что у девочки якобы наблюдалась незначительная реакция "в пределах нормы после процедуры", и обычно такое проходит в течение 5–7 дней.