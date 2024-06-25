Опрос показал, сколько стоит в России быть женщиной

Каждая женщина в любом возрасте мечтает выглядеть молодой и красивой. Чтобы поддерживать ухоженный внешний вид и состояние тела, многие из них регулярно прибегают к услугам бьюти-специалистов. Life.ru выяснил, сколько в среднем тратят россиянки на процедуры по уходу за собой.

Согласно данным исследования сервиса по поиску специалистов "Профи", в первом месяце лета спрос на макияж в Москве вырос на 40%, на услуги по ногтевому сервису — на 21% по сравнению с прошлым месяцем. Охотнее стали обращаться и к мастерам по наращиванию ресниц и специалистам по эпиляции: к ним записывались чаще на 14% и 11% соответственно.

Аналитики разделили услуги по уходу за собой на две категории: общие и специализированные. Так, в первом списке оказался ногтевой сервис и парикмахерские услуги — в среднем россиянки тратят на них по 1,5 тыс. рублей в месяц. Немного дороже обходится косметология (от 2 тыс.рублей), фитнес ( от 3 тыс. рублей), массаж (от 3,5 тыс. рублей) и нутрициология (от 5 тыс. рублей). Таким образом, в среднем на общий уход женщины в России тратят от 16 тысяч рублей в месяц.

К специализированным услугам обращаются реже, но и средний чек на них дороже. Например, на лазерную эпиляцию женщины тратят от 3,5 тыс. рублей за сеанс, на увеличение губ — от 10 тыс. рублей, а на лечение кожи — от 15 тыс. рублей. Туда же специалисты отнесли услуги по удалению образований (от 500 рублей), педикюр ( от 1000 рублей), маникюр (от 1,7 тыс. рублей), окрашивание ресниц и бровей (от 1,5 тыс. рублей) и наращивание ресниц (от 2 тыс. рублей). В сумме на специализированные услуги женщина в России может потратить от 38 тысяч в месяц.