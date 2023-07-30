Грозит отрывом тромба: Врач рассказала, кому противопоказана лазерная эпиляция

Лазерную эпиляцию нельзя делать тем, у кого есть инфекционные заболевания кожи и кто принимает антикоагулянты, рассказала "Газете.ru" основатель и CEO сети клиник лазерной эпиляции Laser Love Кира Долгова. К тому же процедура не даст результатов, если делать её в подростковом возрасте, во время беременности или в период лактации.

"Не имеет смысла делать лазерную эпиляцию беременным женщинам и в первые месяцы периода лактации, а также подросткам — у тех и других нестабильный гормональный фон. Результат после сеанса может оказаться отложенным или будет минимальным", — объяснила Долгова.

По её словам, бывают случаи, когда лазерная эпиляция может негативно отразиться на здоровье. Особенно это касается тех, у кого тромбофлебит. В этом случае пострадают кожные покровы и сосуды, а механическое воздействие манипулой по поражённым участкам может закончиться отрывом тромба.

Также эту процедуру нельзя делать при инфекционных заболеваниях кожи, эпилепсии, онкологии, гипертермии, вирусе герпеса в стадии обострения и других болезнях. Отказаться от эпиляции нужно и при наличии кардиостимулятора или кохлеарного имплантата, добавила медик.