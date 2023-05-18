Россиянкам объяснили, когда ношение стрингов противопоказано

Ношение трусов-стрингов сразу после процедуры эпиляции противопоказано и может привести к неприятным последствиям. Об этом "Ленте.ру" рассказала дерматолог, руководитель сетей студий эпиляции Soft Laser и Epilaserman Алёна Юрченко.

Специалист отметила, что после косметологических процедур кожа интимных зон особенно уязвима. Стринги могут травмировать её, вызвать покраснение и воспаление, которые приведут к боли и неприятным ощущениям во время полового акта.

Избежать неприятностей помогут хлопковые слипы или шорты, которые исключают вероятность трения кожи. Отказаться от стрингов в их пользу стоит в течение трёх-четырёх дней после эпиляции, советует дерматолог.