Никаких соболей и выпадения: Лешмейкер развеяла 4 мифа о наращивании ресниц

Некоторые девушки настороженно относятся к наращиванию ресниц. Причина — многочисленные мифы, связанные с этой процедурой. Развеяла их в беседе с Лайфом лешмейкер и руководитель студий красоты Neylashes, судья международных соревнований по наращиванию ресниц Нейла Кетата.

Миф 1: Постоянно наращивать ресницы нельзя

Как уверяет собеседница Лайфа, процедуру можно делать непрерывно, если мастер соблюдает технологию безопасного наращивания. Когда он допускает ошибки, может произойти склеивание между собой нескольких натуральных ресниц — тогда одна из них будет тянуть за собой другую. Цикл обновления нарушится, и потребуется восстановление. "Чтобы убедиться в отсутствии склейки, зажмурьте глаза: ничего не должно мешать, колоть, доставлять дискомфорт. Если есть неприятные ощущения, попросите мастера пересмотреть работу", — посоветовала Кетата.

Миф 2: Наращивание невозможно с контактными линзами

Ношение линз не является противопоказанием, рассказала лешмейкер. Единственное — в момент бьюти-процедуры линзы всё же лучше снять, так как они снижают чувствительность глаз, может возникнуть сухость. Лучше взять с собой контейнер и положить в него оптику, пока мастер занимается вашими ресницами.

Миф 3: Для наращивания используют шерсть животных

Этот миф был распространён, когда процедура только появилась на бьюти-рынке, но современные искусственные ресницы состоят из гипоаллергенных синтетических материалов и никакого отношения к животным не имеют, уверяет эксперт. "Что касается общепринятых названий, таких как "соболь", "норка", "шёлк", то они служат маркером толщины волоса. Если бы для наращивания действительно использовали шерсть, процедура бы не пользовалась популярностью, так как вызывала бы аллергию", — добавила Нейла Кетата.

Миф 4: За наращёнными ресницами трудно ухаживать

Уход не составит труда, если придерживаться следующих рекомендаций: промывать специальной пенкой, в составе которой отсутствуют масла

расчёсывать особой расчёской

не выдёргивать искусственные ресницы с корнями.

"Перечисленные убеждения — всего лишь мифы. Чтобы получить качественную услугу и не пожалеть, обращайтесь к профессионалам и придерживайтесь их советов по уходу за ресницами", — добавила мастер.