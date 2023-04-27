Мужчины назвали бьюти-процедуры, которые хотят попробовать, но стесняются

Омолаживающие процедуры, педикюр и депиляция оказались в списке бьюти-услуг, которые хотят попробовать некоторые российские мужчины, но стесняются. Более 40% мужчин стригутся у одного и того же мастера, а 3% тратят на уход за собой более 30 тысяч рублей в месяц. К таким выводам пришли аналитики электронного кошелька ЮMoney, опросив более 1,5 тысячи мужчин. Лайф ознакомился с результатами исследования.

Куда ходят

Обычные парикмахерские эконом-класса остаются основным местом для стрижки: их предпочитают 39% опрошенных мужчин. Ещё 24% стригутся дома сами, 18% выбирают барбершопы, 10% — салоны красоты. Для 4% респондентов важнее всего цена, поэтому они выбирают варианты подешевле, а для 4% опрошенных место не имеет значения.

Большинство выбирают конкретный барбершоп или салон красоты, который расположен рядом с домом или работой, — так ответили 22%. Для 19% важна цена, 16% доверяют рекомендациям друзей и знакомых, 14% обращают внимание на отзывы. Ещё 10% выбирают барбершоп или салон красоты спонтанно, а 8% стараются стричься у одного мастера, даже если он меняет место работы. Рекомендациями возлюбленных при выборе барбершопа или салона красоты руководствуются 6% мужчин, а для 5% прежде всего важен бренд.

Кому себя доверяют

Мужчины, как и женщины, чаще всего выбирают парикмахера, у которого уже были, — так ответили 42% опрошенных. Ещё 8% пока ищут для себя постоянного мастера, а 10% периодически меняют барбера. Оставшиеся 40% не придают этому значения, им главное постричься. Почти четверть респондентов — 24% — ходят в барбершопы или салоны красоты по необходимости, когда им нужно обновить имидж. Ещё 21% делают это раз в месяц, 7% — несколько раз в год, 6% — несколько раз в месяц, а 1% опрошенных стригутся в отпуске. Но большинство респондентов — 41% — не посещают барбершопы и салоны красоты.

Что хотят, но стесняются

Большинство мужчин — 65% — приходят в барбершоп, чтобы сделать модельную стрижку. А 8% стали чаще выбирать услуги по уходу за лицом, 7% покупают процедуры против потливости, 6% — моделирование бороды и усов. Удаление волос из носа и ушей тоже стало популярнее — этой услугой пользуются 5%. Окрашивание волос делают 4% опрошенных мужчин, маникюр или педикюр — 3%, депиляцию — 3%, камуфляж бороды — 2%. Ещё 27% респондентов признались, что думали об удалении волос из носа и ушей, но пока стесняются делать эти процедуры. Чистку лица хотели бы попробовать 24%, а маникюр или педикюр — 16%. Об омолаживающих услугах задумываются 13%, о депиляции — 12%, а 8% планируют сделать коррекцию фигуры.

Сколько тратят

По данным опроса, 3% мужчин тратят на уход за собой более 30 тысяч рублей в месяц. Ещё у 2% опрошенных на это уходит от 15 до 30 тысяч рублей ежемесячно, у 4% — от восьми до 15 тысяч рублей. От трёх до восьми тысяч в месяц расходуют 12% мужчин, от одной до трёх тысяч — 32%. При этом большинство — 47% опрошенных — тратят на уход за собой менее тысячи рублей в месяц. Мужчины стали чаще следить за собой и посещать барбершопы и салоны красоты, и 55% опрошенных одобряют этот тренд. Ещё 19% пока не посещали такие места, но хотят попробовать. А вот 26% респондентов не понимают, зачем мужчинам ходить в бьюти-заведения. Большинство — 66% мужчин — хотят выглядеть лучше, и это их главная мотивация.