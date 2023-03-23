Нужны красивые ногти, лицо и причёска: Назван топ мужских бьюти-услуг этой весной

Мужчины чаще всего ищут специалистов по эпиляции, интимному бритью, маникюру и педикюру, заказывают услуги парикмахеров и массажистов. Такие результаты показало исследование маркетплейса услуг YouDo.com, результаты которого есть в распоряжении Лайфа.

Оказалось, что в марте число заданий от мужчин-заказчиков на услуги в категории "красота и здоровье" увеличилось на 37% по сравнению с февралём. А топ бьюти-услуг оказался следующим: ногтевой сервис, эпиляция, массаж, парикмахерские услуги, косметолог, персональный тренер, а также брови и ресницы.

Пользователи сами устанавливают сумму, которую готовы заплатить за услугу. Так, средняя цена по стране ногтевого сервиса в марте составила 2624 рубля, эпиляции — 2761 рубль, массажа — 3676 рублей, услуг парикмахера — 3100 рублей, косметолога — 3492 рубля, персонального тренера — 2806 рублей, специалиста по бровям и ресницам — 2592 рубля.