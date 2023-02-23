Ещё и при деньгах: Россиянки объяснили, в каких сферах искать завидных женихов

Самые привлекательные мужчины работают в отрасли нефти и газа. Такие результаты показал опрос среди 2500 пользовательниц сервиса "Работа.ру", с результатами которого ознакомился Лайф.

Так ответили 33% респонденток. На втором месте оказалась IT-отрасль, которую отметили 28% участниц исследования. В свою очередь, 25% опрошенных считают, что найти привлекательных мужчин можно в сфере производства и промышленности, а 22% указали на сферу банков и финансов. Закрывает пятёрку лидеров медицина — там работают самые привлекательные мужчины по мнению 19% опрошенных россиянок.

По данным исследования, 16% респонденток выбрали сферу строительства, 15% указали отрасль транспорта и логистики, а 11% участниц исследования заметили, что завидных женихов можно найти в сфере образования.