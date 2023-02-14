Опрос: Каждый пятый встретил свою любовь на работе

Каждый пятый взрослый житель России познакомился с человеком, с которым начал строить серьёзные отношения, на работе. Это выяснили специалисты сервиса SuperJob в ходе опроса, проведённого для "Москвы 24". Исследователи опросили 1600 совершеннолетних работающих людей, состоящих в браке или отношениях. Как оказалось, у 20% из них знакомства завязались на работе.

"Для поиска второй половины 15% опрошенных использовали Интернет: 9% встретились после общения в соцсетях и мессенджерах, ещё 6% нашли друг друга в дейтинг-приложениях и на сайтах знакомств", — рассказали авторы исследования.

В компании друзей со второй половиной познакомились 11% респондентов, а 9% опрошенных встретились с любимыми на улице. Судьбоносные встречи случались также в местах обучения: у 6% в университете, у 4% в школе. Во что-то большее переросли соседские отношения у 4%. В "шумном зале ресторана" встретились с будущим партнёром 3% опрошенных.

В списке мест, где происходили знакомства, оказались общественный транспорт, свадьба близких людей, экскурсии, рыбалки, спортивные мероприятия. Любопытно, что в столицах ситуация со знакомствами несколько отличается. Там чаще знакомятся не на работе, а в соцсетях, мессенджерах и на созданных для этого сайтах. В Москве, например, чаще строят отношения с теми, с кем учились в школе или жили рядом, а на работе чувства вспыхивали только у 15% жителей.