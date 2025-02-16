«Готова стать мамой»: Бузова приоткрыла завесу тайны над личной жизнью

В последнее время Ольга Бузова активно делилась планами родить ребёнка, но увы, реальность разошлась с желаниями звезды. Как призналась сама певица, она готова создать семью и обзавестись наследником, однако на данный момент не состоит в отношениях и сосредоточена на карьере.

«Я хочу, чувствую, что готова к большой любви, стать мамой, сыграть главную женскую роль в жизни. <...> Но, как вы видите, план пошёл немножко в другую сторону. Сейчас я полностью сосредоточена на карьере», — цитирует Бузову портал «Страсти».

Певица также отметила, что никогда не была беременна. Она призналась, что при всём желании обзавестись семьёй, мужем и ребёнком не знает, как это всё происходит, потому что в её жизни подобного ещё не было. Более того, сегодня артистка даже не встречается ни с кем.