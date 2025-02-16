«Готова стать мамой»: Бузова приоткрыла завесу тайны над личной жизнью
Певица Бузова призналась, что не состоит в отношениях, но хочет стать мамой
Ольга Бузова. Фото © Telegram / «Бузова»
В последнее время Ольга Бузова активно делилась планами родить ребёнка, но увы, реальность разошлась с желаниями звезды. Как призналась сама певица, она готова создать семью и обзавестись наследником, однако на данный момент не состоит в отношениях и сосредоточена на карьере.
«Я хочу, чувствую, что готова к большой любви, стать мамой, сыграть главную женскую роль в жизни. <...> Но, как вы видите, план пошёл немножко в другую сторону. Сейчас я полностью сосредоточена на карьере», — цитирует Бузову портал «Страсти».
Певица также отметила, что никогда не была беременна. Она призналась, что при всём желании обзавестись семьёй, мужем и ребёнком не знает, как это всё происходит, потому что в её жизни подобного ещё не было. Более того, сегодня артистка даже не встречается ни с кем.
«Есть время, желание, готовность. Я готова выйти замуж, я готова создать семью. Я хочу этого, но я не знаю, как это, что это, в моей жизни никогда этого не было. Я никогда не была беременна…» — отметила Бузова.
Напомним, в конце минувшего года Бузова резко набрала вес после слов о планах родить ребёнка. Кроме того, экстрасенс Шепс обвинил Бузову в заговоре с тёмными силами. Сама же Бузова призналась, что готовится к «прекрасному времени». В свою очередь, психолог уличила Бузову в неискренности «со своими людьми».