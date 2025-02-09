Бузова объяснила, почему решилась снова отрезать каре

Певица Ольга Бузова, недавно вернувшаяся из отпуска, встретилась с поклонниками на концерте Big Love Show. Певица решила удивить фанатов, сменив имидж и вернувшись к образу 2016-2017 годов, когда она только начинала музыкальную карьеру.

Многие связывают изменение причёски Бузовой с её личными переживаниями. В частности, поклонники предполагают, что это может быть связано с новостью о беременности Мари Краймбрери, возлюбленной бывшего партнёра Бузовой — Давида Манукяна.

Сама певица прокомментировала изменения во внешности журналистам, в том числе корреспонденту Life.ru, отметив, что ей важно жить здесь и сейчас.

«Никогда нельзя откладывать на потом. Я всю жизнь себя откладываю на потом: потом подстригусь, потом полечу в Марракеш, сейчас дождусь скидку… Мы живём здесь и сейчас. Мне кажется, я нашла этот баланс — думать о себе», — сказала Бузова.