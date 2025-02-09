Бузова объяснила, почему решилась снова отрезать каре
Бузова вернулась к образу 2016 года перед выступлением на Big Love Show
Ольга Бузова на Big Love Show 2025. Обложка © Life.ru
Певица Ольга Бузова, недавно вернувшаяся из отпуска, встретилась с поклонниками на концерте Big Love Show. Певица решила удивить фанатов, сменив имидж и вернувшись к образу 2016-2017 годов, когда она только начинала музыкальную карьеру.
Многие связывают изменение причёски Бузовой с её личными переживаниями. В частности, поклонники предполагают, что это может быть связано с новостью о беременности Мари Краймбрери, возлюбленной бывшего партнёра Бузовой — Давида Манукяна.
Сама певица прокомментировала изменения во внешности журналистам, в том числе корреспонденту Life.ru, отметив, что ей важно жить здесь и сейчас.
«Никогда нельзя откладывать на потом. Я всю жизнь себя откладываю на потом: потом подстригусь, потом полечу в Марракеш, сейчас дождусь скидку… Мы живём здесь и сейчас. Мне кажется, я нашла этот баланс — думать о себе», — сказала Бузова.
Ранее Life.ru писал, что певица Мари Краймбрери на Big Love Show, облачённая в длинное белое платье, впервые выступила на публике и продемонстрировала поклонникам свой живот. Артистка едва взобралась на высокий камень для своего выступления. Слезть с него беременной певице помогала команда шоу.