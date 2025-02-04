Дава и Мари Краймбрери ждут ребёнка

Российские артисты Дава (Арсений Манукян) и Мари Краймбрери (Марина Жадан) готовятся стать родителями. Певица поделилась этой замечательной новостью в запрещённой соцсети.

Слухи о беременности исполнительницы хитов «Пряталась в ванной» и «Океан» ходили уже некоторое время, и теперь пара официально подтвердила их, опубликовав совместные снимки. В одном из видео Мари с любовью обнимает свой заметно округлившийся живот. Также в ролике запечатлены важные моменты, включая предложение руки и сердца, которое Дава сделал на высоте.

Звёздный роман начался в 2022 году, но вскоре они расстались. Слухи о воссоединении пары появились в начале прошлого года. Несмотря на то что Дава и Краймбрери не обсуждали свои отношения, в интернете все знали о их чувствах. Примечательно, что до начала отношений со своей забеременевшей возлюбленной Дава встречался с Ольгой Бузовой.