Дава и Мари Краймбрери ждут ребёнка
Российские артисты Дава (Арсений Манукян) и Мари Краймбрери (Марина Жадан) готовятся стать родителями. Певица поделилась этой замечательной новостью в запрещённой соцсети.
Слухи о беременности исполнительницы хитов «Пряталась в ванной» и «Океан» ходили уже некоторое время, и теперь пара официально подтвердила их, опубликовав совместные снимки. В одном из видео Мари с любовью обнимает свой заметно округлившийся живот. Также в ролике запечатлены важные моменты, включая предложение руки и сердца, которое Дава сделал на высоте.
Звёздный роман начался в 2022 году, но вскоре они расстались. Слухи о воссоединении пары появились в начале прошлого года. Несмотря на то что Дава и Краймбрери не обсуждали свои отношения, в интернете все знали о их чувствах. Примечательно, что до начала отношений со своей забеременевшей возлюбленной Дава встречался с Ольгой Бузовой.
Кстати, у последней в личной жизни, кажется, всё, наконец, хорошо. Ранее Ольга Бузова была замечена в одном из свадебных бутиков Москвы, где выбирала платье, что вызвало слухи о возможном грядущем событии. Кроме того, певица активно показывает кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце, которое многие воспринимают как помолвочное. Ольга открыто заявляет, что в 2025 году намерена сосредоточиться на создании семьи и материнстве. Фанаты предполагают, что она встречается с Олегом Майями, а таинственные комментарии самого певца под публикациями Бузовой только усиливают интерес общественности.
ТАСС / Александр Щербак, Михаил Терещенко