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11 января, 18:17

СМИ выяснили, что известно о мужчине, укравшем сердце главной холостячки страны — Ольги Бузовой

Новым избранником Ольги Бузовой стал судебный пристав из Сочи

Ольга Бузова. Фото © byzovahouse

Ольга Бузова. Фото © byzovahouse

В личной жизни Ольги Бузовой наметились перемены к лучшему. 2025 год артистка встретила в компании нового возлюбленного, а затем провела с ним время на горнолыжном курорте в Красной Поляне. По фотографии, которую звезда однажды опубликовала в Сети, удалось выяснить, кто на этот раз украл сердце одной из самых популярных певиц российской эстрады.

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Как пишет РИА «ФедералПресс», свободное место в жизни любимицы публики занял Роман Литаров. Он родился и вырос в Сочи, где проживает в настоящее время. Лишь на небольшой промежуток времени Литаров уезжал из южной столицы России на учёбу в Калининград. Известно, что в 2014 году он получил диплом Балтийского федерального университета имени Канта по юридической специальности. Сейчас избранник Бузовой работает судебным приставом.

До встречи с возлюбленной он не был медийной личностью и теперь старается сохранять приватность. После новостей о романе с певицей Роман удалил все свои страницы в соцсетях и избегает каких-либо рассказов о личной жизни. Стоит отметить, что и сама Ольга хранит втайне свои отношения. Личность её нового мужчины случайно выдали друзья. Не в курсе этого романа даже мать артистки, с которой у неё, как известно, доверительные и близкие отношения.

Алёна Зиновьева
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