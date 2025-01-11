СМИ выяснили, что известно о мужчине, укравшем сердце главной холостячки страны — Ольги Бузовой

В личной жизни Ольги Бузовой наметились перемены к лучшему. 2025 год артистка встретила в компании нового возлюбленного, а затем провела с ним время на горнолыжном курорте в Красной Поляне. По фотографии, которую звезда однажды опубликовала в Сети, удалось выяснить, кто на этот раз украл сердце одной из самых популярных певиц российской эстрады.

Как пишет РИА «ФедералПресс», свободное место в жизни любимицы публики занял Роман Литаров. Он родился и вырос в Сочи, где проживает в настоящее время. Лишь на небольшой промежуток времени Литаров уезжал из южной столицы России на учёбу в Калининград. Известно, что в 2014 году он получил диплом Балтийского федерального университета имени Канта по юридической специальности. Сейчас избранник Бузовой работает судебным приставом.