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10 января, 10:15

Раскрыта личность нового ухажёра Ольги Бузовой

Новым возлюбленным Бузовой оказался сочинский юрист Роман Литаров

Ольга Бузова. Обложка © Telegram / Бузова

Ольга Бузова. Обложка © Telegram / Бузова

Российская певица Ольга Бузова отпраздновала Новый год в компании своего нового молодого человека, которым оказался юрист из Сочи Роман Литаров. Это выяснили журналисты kp.ru.

Бузова и её «лев». Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; входит в корпорацию Meta, признанной экстремистской в России) / buzova86

Бузова и её «лев». Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; входит в корпорацию Meta, признанной экстремистской в России) / buzova86

Во время своего отпуска Бузова поделилась фотографией, на которой она обнимает мужчину, и показала подписчикам шикарный букет от поклонника. Хотя Ольга старалась скрыть его лицо, друзья артистки случайно выдали его личность: во время встречи в ресторане «Альпинист» на совместных фотографиях с Бузовой сидел молодой человек в той же одежде, что и на снимках певицы.

Журналисты выяснили, что это юрист из Сочи Роман Литаров. Он окончил Балтийский университет имени Канта в 2014 году. Мужчина также работал судебным приставом и занимал должность в администрации Краснодара. После появления новостей о романе с Ольгой Бузовой он удалил все свои страницы в соцсетях. Певица и её представители пока не прокомментировали слухи о её отношениях.

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Ранее Бузова сообщила, что придерживается диет и активно занимается похудением, чтобы не набрать лишний вес во время беременности, к которой уже начала готовиться. Кроме того, недавно артистку увидели в одном из свадебных бутиков Москвы, где она выбирала платье. Певица также активно показывает кольцо с большим бриллиантом на безымянном пальце, которое многие воспринимают как помолвочное.

Александра Мышляева
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