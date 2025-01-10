Раскрыта личность нового ухажёра Ольги Бузовой
Новым возлюбленным Бузовой оказался сочинский юрист Роман Литаров
Ольга Бузова. Обложка © Telegram / Бузова
Российская певица Ольга Бузова отпраздновала Новый год в компании своего нового молодого человека, которым оказался юрист из Сочи Роман Литаров. Это выяснили журналисты kp.ru.
Бузова и её «лев». Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; входит в корпорацию Meta, признанной экстремистской в России) / buzova86
Во время своего отпуска Бузова поделилась фотографией, на которой она обнимает мужчину, и показала подписчикам шикарный букет от поклонника. Хотя Ольга старалась скрыть его лицо, друзья артистки случайно выдали его личность: во время встречи в ресторане «Альпинист» на совместных фотографиях с Бузовой сидел молодой человек в той же одежде, что и на снимках певицы.
Журналисты выяснили, что это юрист из Сочи Роман Литаров. Он окончил Балтийский университет имени Канта в 2014 году. Мужчина также работал судебным приставом и занимал должность в администрации Краснодара. После появления новостей о романе с Ольгой Бузовой он удалил все свои страницы в соцсетях. Певица и её представители пока не прокомментировали слухи о её отношениях.
Ранее Бузова сообщила, что придерживается диет и активно занимается похудением, чтобы не набрать лишний вес во время беременности, к которой уже начала готовиться. Кроме того, недавно артистку увидели в одном из свадебных бутиков Москвы, где она выбирала платье. Певица также активно показывает кольцо с большим бриллиантом на безымянном пальце, которое многие воспринимают как помолвочное.