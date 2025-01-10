Раскрыта личность нового ухажёра Ольги Бузовой

Российская певица Ольга Бузова отпраздновала Новый год в компании своего нового молодого человека, которым оказался юрист из Сочи Роман Литаров. Это выяснили журналисты kp.ru.

Бузова и её «лев». Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; входит в корпорацию Meta, признанной экстремистской в России) / buzova86

Во время своего отпуска Бузова поделилась фотографией, на которой она обнимает мужчину, и показала подписчикам шикарный букет от поклонника. Хотя Ольга старалась скрыть его лицо, друзья артистки случайно выдали его личность: во время встречи в ресторане «Альпинист» на совместных фотографиях с Бузовой сидел молодой человек в той же одежде, что и на снимках певицы.