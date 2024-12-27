Бузова призналась, что готовится к «прекрасному времени»

Певица Ольга Бузова придерживается диет и активно худеет, чтобы избежать набора избыточного веса во время беременности. Также звезда поделилась, что вынашивание ребёнка пройдёт благополучно, если рядом находится любимый человек. В этот момент к ней подошёл певец Филипп Киркоров — подобное совпадение рассмешило телеведущую.

Ранее Бузова была замечена в одном из московских свадебных бутиков за выбором платья, что дало повод для слухов о предстоящем событии. Кроме того, певица активно демонстрирует кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце, которое многие считают помолвочным. Ольга не скрывает, что в 2025 году планирует посвятить время созданию семьи и материнству. Поклонники считают, что она состоит в отношениях с Майями, а загадочные комментарии самого певца под постами Бузовой лишь подогревают интерес публики.