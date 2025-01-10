Мама Ольги Бузовой узнала от журналистов о романе дочери с судебным приставом

Российская певица Ольга Бузова, отдохнувшая в Сочи со своим новым возлюбленным судебным приставом Романом Литаровым, пока не посвящала маму в свои отношения. Ирина Александровна заявила в интервью kp.ru, что не знала о новом мужчине дочери и даже не в курсе, кем он работает.

«Ну, не даром говорят, что не место красит человека, а человек место. Мне важно отношение человека к Оле, а не то, какая у него должность. Ей выбирать. А кем он работает, мне всё равно», — объяснила мама Бузовой.