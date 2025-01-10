Мама Ольги Бузовой узнала от журналистов о романе дочери с судебным приставом
Мама Ольги Бузовой призналась, что не знает нового возлюбленного дочери
Российская певица Ольга Бузова, отдохнувшая в Сочи со своим новым возлюбленным судебным приставом Романом Литаровым, пока не посвящала маму в свои отношения. Ирина Александровна заявила в интервью kp.ru, что не знала о новом мужчине дочери и даже не в курсе, кем он работает.
«Ну, не даром говорят, что не место красит человека, а человек место. Мне важно отношение человека к Оле, а не то, какая у него должность. Ей выбирать. А кем он работает, мне всё равно», — объяснила мама Бузовой.
Ирина Александровна рассказала, что не знакома с Литаровым, но дочь скорее всего представит их друг другу так, как «она всегда знакомит». Вся ситуация с возлюбленным вовсе не беспокоит маму Ольги Бузовой. Женщина относится спокойно к отношениям дочери.
Напомним, что недавно Бузова поделилась, что соблюдает диеты и активно занимается спортом, чтобы избежать набора лишнего веса во время беременности, к которой она уже начала готовиться. Кроме того, её заметили в одном из свадебных бутиков Москвы, где она выбирала платье. Певица также часто демонстрирует кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце, которое многие считают помолвочным.
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