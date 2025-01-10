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10 января, 12:39

Мама Ольги Бузовой узнала от журналистов о романе дочери с судебным приставом

Мама Ольги Бузовой призналась, что не знает нового возлюбленного дочери

Российская певица Ольга Бузова, отдохнувшая в Сочи со своим новым возлюбленным судебным приставом Романом Литаровым, пока не посвящала маму в свои отношения. Ирина Александровна заявила в интервью kp.ru, что не знала о новом мужчине дочери и даже не в курсе, кем он работает.

«Ну, не даром говорят, что не место красит человека, а человек место. Мне важно отношение человека к Оле, а не то, какая у него должность. Ей выбирать. А кем он работает, мне всё равно», — объяснила мама Бузовой.

Ирина Александровна рассказала, что не знакома с Литаровым, но дочь скорее всего представит их друг другу так, как «она всегда знакомит». Вся ситуация с возлюбленным вовсе не беспокоит маму Ольги Бузовой. Женщина относится спокойно к отношениям дочери.

Раскрыта личность нового ухажёра Ольги Бузовой
Раскрыта личность нового ухажёра Ольги Бузовой

Напомним, что недавно Бузова поделилась, что соблюдает диеты и активно занимается спортом, чтобы избежать набора лишнего веса во время беременности, к которой она уже начала готовиться. Кроме того, её заметили в одном из свадебных бутиков Москвы, где она выбирала платье. Певица также часто демонстрирует кольцо с крупным бриллиантом на безымянном пальце, которое многие считают помолвочным.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ buzova86

Наталья Афонина
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