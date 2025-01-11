Долина — в Кисловодске, Асмус — на Мальдивах: Сколько звёзды отдали за отдых в январе

После праздничных концертов и новогодних съёмок российские звёзды взяли свой законный январский перерыв. Многие из них решили не уезжать из страны, несмотря на холод. Однако ценники на их отдых из-за этого не стали ниже. Издание kp.ru выяснило, во сколько обойдётся россиянам отпуск, если они захотят повторить маршруты любимых артистов.

Известно, что Лариса Долина вместе с дочкой и внучкой вместо Мальдив и Дубая выбрали санаторий премиум-класса в Кисловодске. Недельная путёвка, в которую входят проживание, питание и оздоровительные процедуры, на двух человек стоит от 90 тысяч рублей. Перелёт бизнес-классом в обе стороны обойдётся от 66 тысяч.

В Сочи в январе отдыхала Ольга Бузова. На Красную Поляну она приехала не одна, а со своим возлюбленным. Номер в пятизвёздочном отеле на двух человек стоит от 90 тысяч рублей за неделю, перелёт — от 13 до 80 тысяч рублей на человека — в зависимости от класса.

Блогера Иду Галич вместе с женихом и сыном потянуло на север. Они отдыхали в Апатитах Мурманской области. За проживание в элитном санатории знаменитости пришлось выложить от 41 тысячи рублей за двух человек за неделю. Перелёт обошёлся от 18 до 75 тысяч и выше.

Некоторые звёзды отдыхали за рубежом. Например, Лера Кудрявцева с семьёй провела время в Дубае, где номер на двух человек в отеле пять звёзд стоит от 300 тысяч рублей, а перелёт — от 50 до 400 тысяч рублей. Александр Петров с беременной женой, мамой и тёщей понежились под лучами мальдивского солнца. И это, наверное, самый дорогой отдых. Пятизвёздочная вилла там стоит от 900 тысяч рублей за неделю. Перелёт туда-обратно бизнес-классом — от 1 млн рублей, если без пересадок. Путешествие на Мальдивы также выбрали Анастасия Волочкова с подругой и таинственным мужчиной, Кристина Асмус с дочерью и женихом, а также Полина Гагарина с семьёй.